Soleil Sorge attaccata da un’ex naufraga: “Insopportabilmente antipatica”

Isola dei Famosi, Daniela Martani contro la popolare influencer: l’affondo sui social

Ieri sera Ilary Blasi si è collegata con il resort in Honduras in cui al momento pernottano Soleil Sorge e l’attrice Vera Gemma. Difatti lunedì prossimo le due faranno il loro approdo a Cayo Cochinos pronte a creare scompiglio tra i naufraghi. Tuttavia c’è da segnalare che il ritorno dell’influencer nel reality poco è piaciuto ad un’ex naufraga, che ha subito scritto un post al vetriolo su twitter (disponibile dopo il secondo paragrafo). Difatti la donna non ha nascosto ai suoi follower di non sopportarla: “E’ insopportabilmente antipatica saccente e supponente…”

Soleil Sorge nel mirino dell’ex naufraga: “Non ha il benché minimo talento”

Daniela Martani, sempre in questo suo post pubblicato su twitter, ha poi dichiarato che l’ospite de L’Isola dei Famosi non avrebbe il benché minimo talento. Per tale ragione non ha fatto mistero di non capire il motivo per cui continui ad essere chiamata in ogni reality show (questo è il terzo, visto che nei mesi precedenti ha partecipato al Grande Fratello Vip e poi ha fatto la giurata all’ultima edizione de La pupa e il secchione show): “E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento…” E tanti altri telespettatori sui social hanno espresso il medesimo pensiero sulla ragazza, la quale è stata subito provocata da Vladimir Luxuria.

E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica saccente e supponente.#soleil #isola — Daniela Martani (@danielamartani) May 30, 2022

Gabriele Parpiglia e le sue perplessità sull’influencer: “Questa sovraesposizione la danneggerà”

E in queste ultime ore anche il popolare giornalista ed autore Tv ha espresso perplessità sul ritorno di Soleil Sorge a L’Isola dei Famosi. Difatti l’uomo, in uno stringato post su twitter, ha subito dichiarato di credere che questa sovraesposizione potrebbe non giocare affatto a suo favore, anzi:

“Troppa sovraesposizione (lo dico con molto dispiacere) danneggerà Soleil. I no valgono molto più dei si…”

Post notato anche dalla ragazza, la quale ha subito risposto di credere che al contrario le occasioni come queste vadano colte: “Mi hanno insegnato che non esistono le scelte perfette, ma si colgono e rendono tali…” Insomma la giovane non ha ancora messo piede a Cayo Cochinos, ma è già riuscita a far molto discutere.