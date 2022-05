Soleil Sorge, frecciatina di Vladimir Luxuria: “Era da un po’ che non ti si vedeva”

Vladimir Luxuria provoca subito la nuova naufraga: la battuta velenosa in diretta

Poco fa Ilary Blasi ha rivelato agli spettatori a casa che nei prossimi gironi faranno il loro approdo a Cayo Cochinos due ospiti, che avranno il compito di sovvertire gli equilibri tra i naufraghi: Vera Gemma e Soleil Sorge. E subito dopo la presentazione di rito la conduttrice ha voluto parlare proprio con le dirette interessate, che sono sembrate essere davvero agguerrite. Poco dopo ha preso la parola anche l’opinionista, che ha colto la palla al balzo per scagliare una frecciata nemmeno troppo velata all’influencer, la quale però non ha fatto una piega limitandosi a sorridere: “Era da un po’ che non ti si vedeva in Televisione…”

Soleil Sorge contro la popolare attrice: “Più di me ha solo l’età”

Successivamente Ilary Blasi ha mandato in onda la clip di presentazione delle due ospiti, che hanno ricordato la loro esperienza a L’Isola dei Famosi. In questa occasione l’influencer, la quale è stata attaccata da Alex Belli, ha poi colto la palla al balzo per lanciare una bella frecciata velenosa a Vera Gemma, asserendo senza indugio di non sentirsi affatto inferiore, anzi: “Le uniche cose che ha più di me sono gli anni e il suo décolleté prosperoso…” Anche l’attrice però non c’è andata affatto giù leggera nei suoi confronti, arrivando a dire che a differenza sua non ha mai flirtato nei reality show: “Tra noi c’è una differenza abissale…”

L’Isola dei Famosi, Vera Gemma lancia un avvertimento all’influencer: “Deve stare attenta”

La popolare attrice, sempre nella clip di presentazione, ha poi voluto lanciare un avvertimento chiaro e tondo a Soleil Sorge, asserendo che deve stare molta attenta a come si comporta e a quello che dice: “Io la sopporto, ma fino ad un certo punto perchè poi posso diventare molto, ma molto cattiva…” Una volta finita la clip la conduttrice ha chiesto all’influencer di dire chi tra i naufraghi apprezza meno. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito fatto il nome di Nick Luciani dei Cugini di Campagna: “Non si espone mai…” E chissà se confermerà il suo giudizio anche nel momento in cui lo conoscerà personalmente.