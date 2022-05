Solo per passione, Isabella Ragonese confessa: “L’odore del sangue…”

Oggi è un altro giorno, l’attrice di Letizia Battaglia confessa: “Mi ha colpito l’odore del sangue”

Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai1 la seconda ed ultima puntata della miniserie Solo per passione incentrata sulla vita della grande fotografa palermitana conosciuta in tutto il mondo. Ad interpretarla è l’attrice Isabella Ragonese, ospite da Serena Bortone nella puntata di oggi del suo talk che oltre a fornire dettagli ed anticipazioni sulla fiction ha anche fatto una confessione inedita rivelando cosa l’ha colpita maggiormente partendo dalla frase celebre della fotografa ‘L’odore del sangue non mi ha più abbandonato’:

“La frase del sangue mi ha molto colpito perché noi riproponiamo le foto di Letizia ma come sono nate quindi sono a colori, in movimento, non in bianco e nero. Vedere il sangue, i colori e immaginare gli odori che ci potevano essere mi ha fatto capire che lavoro era, si stava in guerra.”

Isabella Ragonese svela come si è preparata per Solo per passione: “Ansia e preoccupazione”

Durante la chiacchierata ad Oggi è un altro giorno l’attrice siciliana ha rivelato anche come si è preparata per interpretare Letizia Battaglia:

“Molto complicato, hai la responsabilità di raccontare la vita di una persona intanto con tutta l’ansia e il rispetto che hai per questo materiale incandescente poi perché la seguo dai 25 ai 65 quindi potete immaginare quanti cambiamenti si prova.”

E poi ancora ha aggiunto “E poi da palermitana rivivere i drammi che abbiamo vissuto.” La Ragonese ieri ha ricordato commossa la grande fotografa nel salotto di Francesca Fialdini.

Solo per passione, l’attrice racconta Letizia Battaglia da Serena Bortone: “Provocatoria, si faceva ascoltare”

“Lei è sempre stata provocatoria, cercava sempre di contraddire. Era una donna che si faceva ascoltare, che si faceva sentire. Ha iniziato a farsi sentire in un periodo in cui se non alzavi la voce nessuno ti dava la parola.”

ha concluso così l’intervista Isabella Ragonese raccontando com’era la grande fotografa che però era anche empatica e dedita all’ascolta tanto che anni fa, dopo decenni, si era rivolta alla trasmissione Chi l’ha visto? per cercare la bambina del suo noto scatto famoso in tutto il mondo. L’appuntamento con la seconda puntata è per stasera su Rai1 dalle 21.25 circa.