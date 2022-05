Isabella Ragonese ricorda Letizia Battaglia: commozione a Da noi a ruota libera

Da noi a ruota libera: Isabella Ragonese ricorda in lacrime l’ultima telefonata con la grande fotografa

Questa sera e domani andrà in onda la nuova fiction di Rai1 Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, incentrata sulla storia della nota fotografa siciliana. Ad impersonarla sarà l’attrice anche lei siciliana che oggi è stata tra gli ospiti del talk di Francesca Fialdini fornendo dettagli e aneddoti sulla fiction. L’attrice, inoltre, ha commosso tutti i presenti raccontando il suo rapporto con la fotoreporter, scomparsa lo scorso 13 aprile, che ha avuto l’onere di conoscere:

“La fiction mi ha regalato questo incontro. L’ultima cosa che mi detto, l’ultima telefonata, lei era molto breve nelle telefonate, e mi ha detto ” Ti dico solo che adesso io e te siamo unite per sempre.”

Francesca Fialdini commossa dall’attrice di Solo per passione: “Letizia Battaglia è stata una donna straordinaria”

Durante la chiacchierata a Da noi a ruota libera, Isabella Ragonese ha provato a raccontare a suo modo la grande fotografa:

“Progetto della vita perché per me è stato fondamentale avere la possibilità di raccontare una donna così straordinaria, seguirla e raccontare la vita intera di una donna che ha avuto una vita da romanzo e che purtroppo è scomparsa di recente il film copre gli anni dai ’50 fino ai giorni nostri quindi c’è stato una lavoro meticoloso dietro.”

Inoltre ha anche voluto chiarire un aspetto, la fotoreporter è nota nel mondo con il soprannome di ‘Fotografa della mafia’ ma a lei non piaceva molto in quanto equivoco, infatti amava definirsi la fotografa contro la mafia.

Isabella Ragonese lancia un appello: “Spero la sua storia sia di ispirazione”

Infine prima di dare l’appuntamento a questa sera con la prima puntata di Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, l’attrice ha ricordato il suo primo incontro con la fotografa che ha passato tutta la sua vita ad immortalare nei suoi scatti la storia del nostro Paese, soprattutto ma non solo la sua lotta contro la mafia ma anche negli anni più recenti con i suoi ritratti e che per questo è divenuta famosa in tutto il mondo. Ed è stata infine anche un simbolo dell’emancipazione femminile. L’attrice ha concluso: “Spero che la sua storia sia di ispirazione per tutti noi perché c’è molto da fare, grandissimo rapporto con i giovani e proiettata verso il futuro.”