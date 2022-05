Solo per passione: trama stasera, quante puntate, storia vera Letizia Battaglia

La trama della prima parte del film con Isabella Ragonese

Al via stasera la prima parte miniserie dal titolo Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa in prima serata, dalle 21:25 circa, su Rai 1. La trama della prima puntata partirà dagli inizi, nella Palermo del dopo guerra, nel 1951, con tutte le chiusure mentali dell’epoca. Letizia (inizialmente interpretata da Eleonora De Luca) ha 16 anni, è una ragazza ribelle e pur di andare via da casa del padre, interpretato da David Coco, fa la fuitina. Successivamente sposa Franco, interpretato da Paolo Briguglia ma il matrimonio si rivela una prigione. Letizia e il marito avranno tre figlie ma il matrimonio patriarcale la logora. Prima viene accusata di adulterio, poi Letizia avrà un crollo nervoso e un trattamento sanitario psichiatrico che la farà soltanto peggiorare. Attraverso la psicoanalisi e l’incontro con il fotografo Santi Letizia rinascerà. Da qui la decisione di lasciare marito e figlie.

La storia vera di Letizia Battaglia: premi e riconoscimenti

La miniserie su Letizia Battaglia è una storia vera e lei stessa ha preso parte ai lavori. Il motto di Letizia era “Mi prendo il mondo ovunque sia”, che è anche il titolo di una sua biografia. Si tratta della fotogiornalista italiana più famosa e premiata al mondo. Inoltre è stata la prima europea a ricevere nel 1985 il prestigioso Premio Eugene Smith e poi l’Eric Salomon Award. Letizia nasce a Palermo, location della miniserie, nel 1935. Ha iniziato a lavorare all’età di 34 anni, prima come giornalista e cronista e poi come fotografa. Si è sempre schierata contro la mafia e nelle sue foto amava catturare soprattutto lo sguardo femminile. E’ morta lo scorso 13 aprile all’età di 87 anni.

Isabella Ragonese racconta la fotografa italiana più importante: cast completo

A prestare il volto a Letizia Battaglia, nelle due puntate in onda stasera e domani su Rai1, è Isabella Ragonese. Oltre al David Coco nei panni del padre e a Paolo Briguglia in quelli del marito la miniserie Solo per passione si compone di un ricco cast. Tra i personaggi più importanti ci sono: il fotografo Santi interpretato da Enrico Serra, il direttore del giornale L’Ora Vittorio Nisticò interpretato da Fausto Russo Alesi. E ancora, il capo della Mobile Boris Giuliano interpretato da Sergio Vespertino, Leonardo Sciascia interpretato da Filippo Luna (Màkari) e il giudice Giovanni Falcone a cui presta il volto Peppino Mazzotta.