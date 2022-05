Stefan, cantante Estonia Eurovision: età, cognome, instagram, altezza, fidanzata

ESC 2022, chi è Stefan, il cantante dell’Estonia che piace a Cristiano Malgioglio

Ha attirato l’attenzione sul cantante che rappresenta l’Estonia all’Eurovision Song Contest giovedì sera Cristiano Malgioglio, rivelando che è stato eletto l’uomo più sexy dell’anno. E il brano, una bellissima melodia, potrebbe fare dell’artista il vincitore di questa edizione del concorso canoro che vede sfidarsi nazioni di tutta Europa e non solo. Aspettando di vedere la sua esibizione di stasera, scopriamo qualcosa sulla sua vita privata. Stefan Airapetjan, il suo cognome è questo, è nato a Viljandi il 24 dicembre del 1997: ha quindi 23 anni; la sua altezza è di 1 metro e 77 centimetri mentre il suo peso dovrebbe essere di 74 chili.

La carriera del cantante estone in gara all’Eurovision Song Contest con il brano ‘Hope’

Stefan è diventato famoso nel 2018, partecipando al programma nazionale che nel suo Paese si svolge per selezionare il cantante rappresentante dell’Estonia all’Eurovision Song Contest: la partecipazione al programma in questione è avvenuta come voce di un gruppo che si è classificato terzo. L’anno successivo ha partecipato di nuovo come solista, classificandosi ancora terzo. La partecipazione vincente è stata ovviamente quella del 2021, che l’ha portato sul palco del PalaOlimpico di Torino con il brano ‘Hope’, che stasera riascolteremo. Sappiamo inoltre che ha vinto l’edizione estone de Il cantante mascherato, come Malgioglio ha rivelato in diretta giovedì sera durante la sua prima esibizione.

Stefan Airapetjan: il profilo instagram e la fidanzata del cantante dell’Estonia

L’artista estone è seguitissimo sul suo profilo instagram ufficiale, che conta quasi 37mila followers. Per quanto riguarda la vita sentimentale, scopriamo dal sito DonnaGlamour che pare abbia una fidanzata, Victoria, ma non si conoscono molti dettagli sulla loro storia d’amore. Tale ragazza, comunque, appare in alcune sue foto pubblicate sui social. I suoi genitori sono di origine armena ma, come anticipato nel primo paragrafo, lui è nato e cresciuto in una città dell’Estonia. La sua famiglia comprende anche una sorella. Questa sera in scaletta sarà il numero venticinque ad esibirsi, quindi l’ultimo, essendo appunto venticinque gli artisti in gara. Ce la farà a portare a casa la vittoria e fare in modo che l’Eurovision Song Contest nel 2023 si svolga nel suo Paese?