Finale Eurovision stasera: ordine uscita cantanti, scaletta, ospiti, vincitore

Eurovision Song Contest, il programma della finale: grandi ospiti attesi nella serata di stasera

Questa sera si chiuderà l’Eurovision Song Contest con la serata più attesa. A Torino infatti andrà in scena la finalissima dove finalmente canteranno anche gli italiani Mahmood e Blanco oltre alle altre 24 esibizioni. Stasera il pubblico e la giuria riascolteranno tutte le canzoni pronti a giocarsi la vittoria finale. A condurre ovviamente troveremo l’immancabile trio Cattelan-Pausini-Mika, chiamati a confermare gli ascolti eccellenti delle due semifinali andate in onda rispettivamente martedì e giovedì, dove non sono mancate emozioni e colpi di scena. Il commento su Rai1 è a cura della ormai consolidata coppia formata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico. Attesa per gli ospiti, visto che sul palco di Torino saliranno Gigliola Cinquetti e i tanto attesi Maneskin, mentre il pubblico si gusterà anche una nuova esibizione di Laura Pausini e Mika.

Tutti i cantanti in ordine di uscita per la serata finale

Andiamo a vedere adesso l’ordine di uscita dei cantanti per questa serata finale dell’Eurovision Song Contest. Apre le danze la Repubblica Ceca e chiude l’Estonia, Mahmood e Blanco si esibiranno per noni.

– Per la Repubblica Ceca We Are Domi con “Lights Off”

– La Romania rappresentata da Wrs con “Llamame”

-Il Portogallo sarà rappresentato da Marò con “Saudade, saudade”

-Per la Finlandia troviamo i The Rasmus con “Jezebel”

– La Svizzera si esibirà con Marius Bear che canterà “Boys Do Cry”

-La Francia sarà rappresentata da Alvan & Ahez con “Fulenn”

-Per la Norvegia troviamo Subwoolfer con “Give That Wolf A Banana”

-Per l’Armenia canterà Rosa Linn con “Snap”

-Per l’Italia Mahmood e Blanco canteranno “Brividi”

-Per la Spagna canta Chanel con “SloMo”

-L’Olanda sarà rappresentata da S10 con “De Diepte”

-Per l’Ucraina Kalush Orchestra canteranno “Stefania”

-Per la Germania Malik Harris canterà “Rockstars”

-La Lituania sarà rappresentata da Monika Liu con “Sentimentai”

-Per l’Azerbaijan canterà Nadir Rustamli con “Fade To Black”

-Per il Belgio canterà Jérémie Makiese con “Miss You”

-La Grecia sarà rappresentata da Amanda Georgiadi Tenfjord con “Die Together”

-Per l’Islanda canterà Systur con “Með Hækkandi Sól”

-La Svezia sarà rappresentata da Zdob şi Zdub & Advahov Brothers con “Trenulețul”

-Per l’Australia canterà Sheldon Riley con “Not The Same”

-Per il Regno Unito canterà Sam Ryder con “SPACE MAN”

-La Polonia sarà rappresentata da Ochman con “River”

-Per la Serbia canterà Konstrakta con “In Corpore Sano”

– L’Estonia sarà rappresentata da Stefan con “Hope”

I favoriti per il trionfo finale

L’Eurovision Song Contest stasera chiuderà i battenti per l’edizione 2022 dopo aver raccolto ascolti da capogiro nelle prime due semifinali. A giocarsi la vittoria troveremo sicuramente l’Ucraina, con Mahmood e Blanco pronti a contendere il trionfo anche al Regno Unito.