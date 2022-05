Stefania Orlando a La vita in diretta: “Per il GF Vip sono stata travolta…”

Stefania Orlando torna a parlare della sua partecipazione nel reality più famoso: “Travolta da popolarità”

E’ stata tra gli ospiti di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 2 maggio 2022, l’ex gieffina, che ha diviso il tavolo con Barbara Alberti, Simona Izzo e Salvo Sottile. Uno dei temi dei quali si è parlato è stato quello del successo, a proposito del quale Stefania ha spiegato: “Più sei popolare, più tutto ciò che fai viene amplificato”.

Io ho fatto l’esperienza del Grande Fratello Vip: quando si esce da lì si viene travolti da una grande popolarità… nel mio caso ho avuto anche tanti consensi

ha dichiarato, sottolineando: “Quando succede questo, si creano tante aspettative e si ha anche paura di perdere quei consensi…”.

“Ho vissuto il tutto in modo naturale”, le dichiarazioni di Stefania Orlando sul GF Vip

Per rispondere alla domanda “Come hai affrontato tutto questo?”, fattale dal padrone di casa Alberto Matano, Stefania ai microfoni de La vita in diretta ha spiegato di aver vissuto il successo post partecipazione al Grande Fratello Vip in modo molto naturale, precisando: “Per me le cose importanti sono rimaste quelle che consideravo tali già prima. Diciamo che sono rimasta sempre con i piedi per terra”.

Penso, comunque, che si nasca in un certo modo: il successo può solo amplificare le peculiarità di una persona

ha aggiunto subito dopo, continuando: “Se una persona ha un grande ego, il successo lo amplifica, ma se è umile, rimane umile anche avendo successo”.

Stefania Orlando: “Ecco qual è la cosa che preme di più quando si ha successo”

“Quando si diventa molto popolari la cosa che preme di più è l’aspettativa che gli altri hanno su di te” ha dichiarato la Orlando, con Barbara Alberti che ha ironizzato asserendo “Io non sono mai stata travolta da un grande successo”, mentre Simona Izzo ha rivelato “Se a me qualcuno chiede un selfie, io poi lo chiedo a lui”. Matano ha invece concluso ricordando che la carriera di tutti i personaggi famosi subisce delle oscillazioni e spesso si passa da momenti di grande popolarità a momenti meno rosei.