Stefano De Martino e Andrea Delogu, la Rai ha scelto loro: condurranno…

Palinsesti di Rai2 per l’estate: Stefano De Martino ed Andrea Delogu condurranno un nuovo programma

La stagione televisiva sta per giungere al termine e già sia la Rai che Mediaset hanno quasi ultimato i palinsesti estivi elencando programmi, inediti o in replica, che terranno compagni ai telespettatori. Ed il sempre informato Giuseppe Candela di Dagospia in queste ore ha anticipato che Rai2 punta tutto su una coppia già collaudata di conduttori che già sono stati al timone di programmi di successo. Stiamo parlando di Stefano De Martino ed Andrea Delogu, il primo da diverse edizioni è alla guida di Step, Stasera tutto è possibile e per anni ha condotto Made in Sud. Mentre invece la seconda è reduce dal successo di Tonica. I due tra l’altro sono anche molto amici nella vita privata e dunque questa loro complicità aiuterà il programma.

L’ex ballerino e Andrea Delogu saranno alla guida di un nuovo programma musicale su Rai2

Stefano De Martino e Andrea Delogu condurranno un nuovo programma su Rai2 a partire da questa estate. L’anteprima è stata lanciata da Dagospia che tuttavia non ha fornito molti dettagli sulla trasmissione e sulla data di messa in onda, infatti sul sul siti si legge solo:

“In estate su Rai2 arriva il Fep-stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time. Alla conduzione ci sarà il duo ‘prezzemolino'”

Insomma si tratterà di una trasmissione musicale basata sull’idea di molte altre trasmissioni estive del genere dallo storico Festivalbar fino al più recente Battiti Live si vedrà se per una rete in crisi di ascolti come Rai2 sarà una scelta azzeccata.

Stefano De Martino dopo Amici ritorna in Rai: l’anteprima bomba di Dagospia

Al momento l’ex ballerino è tra i giudici del talent condotto da Maria De Filippi su Canale5 che lo ha lanciato più di 10 anni fa. Tuttavia stando all’anticipazione fornita dal sito, il ritorno in Rai vociferato nei giorni scorsi sembra trovare conferma. Sarà infatti alla conduzione insieme alla sua collega e amica di un programma incentrato sulla musica su Rai2 sul quale, però, al momento non si hanno molte informazioni