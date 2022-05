Stefano De Martino rientra di corsa in Rai? Ecco cosa potrebbe condurre

Stefano De Martino, nuovo importante progetto in arrivo sulla Rai? Il retroscena di Diva e Donna

Anche sull’ultimo numero del settimanale di gossip Diva e Donna è stata pubblicata la rubrica di gossip in cui vengono svelati interessanti retroscena sui vip più amati dai lettori. E in questa occasione le attenzioni sono state poste tutte sul giovane giurato di Amici di Maria De Filippi. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal popolare periodico edito da Cairo Editore pare che per il conduttore e ballerino ci sia in ballo un grossissimo progetto in Rai:

“Assieme a Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, sta lavorando a un progetto importante per la prima serata…”

Il conduttore pronto per un one man show in Rai? Arriva l’ultima indiscrezione sul suo futuro in Tv

Ovviamente adesso saranno in tanti a chiedersi a che progetto sta lavorando Stefano De Martino insieme a Stefano Coletta. A tal proposito il magazine ha fatto sapere che il giovane ragazzo, il quale giorni fa è stato messo in imbarazzo dalla Celentano ad Amici di Maria De Filippi, potrebbe addirittura condurre nella prossima stagione Tv un vero e proprio one man show:

“Si parla addirittura di uno show incentrato solo ed esclusivamente su di lui…Belen Rodriguez, con cui vive un potente ritorno di fiamma, non potrebbe essere più orgogliosa…”

Tutti questi rumor sul futuro in Rai del popolare conduttore si riveleranno veritieri? Chissà, intanto nel ruolo di giurato ad Amici ha già convinto tutti.

Stefano De Martino conquista anche il popolare conduttore: “E’ lui il mio erede”

Si segnala che ieri Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv. E in questa circostanza il redattore del portale gli ha chiesto chi potrebbe essere il suo erede tra i giovani conduttori attualmente in campo. Quest’ultimo non ha esitato nel fare il nome del giurato di Amici, asserendo di credere sia assolutamente molto bravo:

“E’ molto bravo, non ci sono dubbi…Comunque ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti…”

Insomma il ragazzo è riuscito addirittura a guadagnare la stima di uno dei più grandi mattatori Tv in circolazione.