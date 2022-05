Stefano De Martino e Andrea Delogu: cast esplosivo per il loro show estivo

Svelati i primi ospiti di Summer Hits, il nuovo programma musicale dell’estate di Rai2

Si è parlato più volte ultimamente in rete del nuovo show musicale estivo che condurranno Stefano De Martino e Andrea Delogu, che andrà in onda per 6-7 serate a partire dalla fine di giugno. E oggi TvBlog, sempre informatissimo sui dietro le quinte dei programmi televisivi, ha fatto i nomi dei primi ospiti. Si inizierà con un trio proveniente dirattamente dall’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si è svolta a Torino un paio di settimane fa: trattasi di uno dei conduttori, ossia Mika, e dei rappresentanti dell’Italia, ovvero Mahmood e Blanco. Ma non solo loro: il cast di ospiti della coppia De Martino-Delogu è ancora lungo.

Summer Hits: ecco altri cantanti che parteciperanno al nuovo show musicale estivo di Rai2

Sul palco di Summer Hits i due conduttori avranno, nel corso di una delle serate, anche Alessandra Amoroso, Achille Lauro e Sangiovanni. A loro si aggiungerà, in un’altra delle serate, Tommaso Paradiso. Annunciata anche la presenza di Elisa, di Fabrizio Moro e di Marracash. A concludere il parterre di artisti che canteranno nelle sere estive del secondo canale saranno Marco Mengoni, Ghali, Boomdabash, Takagi e Ketra. Per ora non si conoscono i nomi di altri personaggi, ma il cast crescerà senz’altro.

Stefano De Martino e Andrea Delogu: tutte le anticipazioni sullo show che condurranno

Riepiloghiamo ora un po’ di anticipazioni di Summer Hits: le location scelte sono già state rivelate in precedenza e sono 3, ossia Roma, Trieste e Rimini (ognuna delle città ospiterà due appuntamenti). Nello specifico, da Roma verranno trasmessi il primo e il secondo appuntamento, da Trieste il terzo e il quarto, e da Rimini il quinto e il sesto. E’ previsto, poi, un settimo appuntamento che sarà ‘il meglio di…’. Apprendiamo sempre dal sito menzionato all’inizio dell’articolo, infine, che lo show, la cui messa in onda avverrà di giovedì, salterà la data del 21 luglio per un cambio di palinsesto (non sappiamo ancora la ragione esatta).