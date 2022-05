Stefano De Martino, scelte le location per lo show estivo con Andrea Delogu

Fissata la data d’inizio del programma musicale estivo che andrà in onda in prima serata su Rai2

E’ stato il sempre informato Dagospia qualche giorno fa a lanciare in rete la notizia dell’arrivo, sul secondo canale della Rai, di un festival musicale estivo che sarà condotto da Stefano De Martino in coppia con Andrea Delogu. Non si sa ancora come si chiamerà il programma ma, stando a quanto affermato oggi in anteprima da TvBlog, pare sia stata fissata la data d’inizio: lo show potrebbe debuttare sugli schermi di Rai2 nella prima serata del 30 giugno e andare in tutta tutti i giovedi dell’estate. Quella del 30 giugno, come sottolinea il sito appena citato, è la data più certa ma non è ancora definitiva, motivo per il quale attendiamo conferme ufficiali.

Andrea Delogu e Stefano De Martino in tour per l’Italia: ecco le tappe scelte per lo show estivo

Sempre in base a quanto leggiamo su Blogo, dovrebbero essere in totale 6 le puntate del programma musicale estivo di Rai2. Della trasmissione, che sarà itinerante, il sito in questione ha rivelato anche le location: sono tre e si tratta di Roma, Rimini e Trieste. Nello specifico, le prime due serate pare andranno in onda dalla capitale, la terza e la quarta dalla città dell’Emilia Romagna e le ultime due dal capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Di due delle città appena citate TvBlog ha scoperto anche quale sarà l’area del set: a Roma lo spettacolo si terrà in piazza del Popolo mentre a Trieste si svolgerà a Portopiccolo.

Prevista una puntata speciale dello show musicale dell’estate: si tratta del ‘meglio di…’

Oltre ai 6 concerti live, pare sia prevista una settima ed ultima serata del programma musicale estivo che sarà ‘il meglio di…’, vale a dire un mix dei momenti migliori delle 6 puntate.

Prepara quindi il suo rientro in Rai in grande stile Stefano De Martino, dopo la sostituzione alla conduzione di Made in Sud a favore di Clementino, mentre Andrea Delogu torna con questo nuovo progetto sulla rete che l’ha vista recentemente alla guida di Tonica, trasmissione in onda in seconda serata, sempre dedicata al genere musicale.