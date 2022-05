Interrotto Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Dobbiamo dare la linea…”

Storie Italiane, diretta interrotta un’ora prima oggi: cambio di palinsesto nel mattino di Rai1

Mattinata anomala quella di oggi, lunedì 2 maggio 2022, per il palinsesto del primo canale della Tv di Stato: il programma condotto da Eleonora Daniele è infatti andato in onda con una durata dimezzata rispetto al solito, facendo compagnia e aggiornando i telespettatori sui casi di cronaca del momento solo per un’ora. La ragione del cambio di palinsesto è stata la diretta speciale del TG1, partita poco prima delle 11.00, dedicata alla presentazione dei candidati ai premi David di Donatello. La conduttrice, dunque, dopo un lungo spazio dedicato al caso della morte di Liliana Resinovich, ha salutato i telespettatori dando loro appuntamento a domani, cedendo appunto la linea al telegiornale.

Cambio di programmazione: al posto di Eleonora Daniele la presentazione dei candidati ai David di Donatello

La diretta speciale del TG1 che ha preso il posto di Storie Italiane è stata trasmessa dal Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La durata prevista dell’evento è di circa un’ora e mezza, dalle 10.45 alle 12.15: mentre scriviamo non sappiamo ancora se si potrarrà oltre, dunque se E’ sempre mezzogiorno inizierà effettivamente con venti minuti di ritardo (appunto alle 12.15 anziché alle 11.55) o se partirà ancora più tardi. Storie Italiane tornerà invece domani con una puntata intera, come sempre a partire dalle 10.55.

Eleonora Daniele verso la conferma nella prossima stagione televisiva

Cambio di programmazione a parte, ricordiamo che le prossime settimane saranno le ultime per questa stagione per Storie Italiane (dove qualche giorno fa un giovane conduttore ha raccontato la sua battaglia contro una malattia tremenda) che da giugno andrà in ferie per tutta l’estate, come da tradizione, ma tornerà a settembre per un’altra edizione, forte del successo sempre ottenuto in ascolti. Non sappiamo ancora se il programma subirà qualche leggera variazione a livello di orari da settembre, visti i cambiamenti ai quali si sta pensando ormai da tempo per la struttura di Unomattina, ma non dovrebbero esserci, comunque, modifiche significative. Avremo informazioni ufficiali, comunque, tra qualche settimana, quando verranno presentati i palinsesti Rai dell’autunno 2022, con le trasmissioni che partiranno attorno alla metà di settembre.