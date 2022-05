Temptation Island cancellato: arriva il nuovo programma di Maria De Filippi

Confermato l’addio di Temptation Island su Canale Cinque: in arrivo una grande sorpresa

La notizia era nell’aria già da diversi mesi, adesso è divenuta una certezza. Temptation Island non figurerà nei palinsesti televisivi di questa estate e Canale Cinque si prepara a mandare in onda un nuovo programma della Fascino di Maria De Filippi. La nota casa di produzione, che nei mesi scorsi ha lanciato il format affidato a Simona Ventura Ultima fermata, una sorta di Temptation Island 2.0, farà dunque affidamento su un nuovo programma, che secondo quanto riportato dal settimanale Chi sarebbe però ancora avvolto nel mistero.

Cosa arriva al posto di Temptation? È ufficiale: quest’anno Temptation Island non andrà in onda, ma il team di Maria De Filippi, a fine maggio, è pronto a girare un nuovo programma. Al momento ancora top secret.

Questo quanto si apprende dal settimanale gestito da Alfonso Signorini, che comunque ha già iniziato a scoprire le carte sul palinsesto di Mediaset.

Maria De Filippi rilancia con un nuovo programma: smentita una ipotesi circolata

Della mancata messa in onda di Temptation Island si sapeva già da diverso tempo, mentre allo stesso tempo c’è sempre stata incertezza riguardo al format che avrebbe dovuto sostituire Filippo Bisciglia e i suoi falò, il pinnettu e la Sardegna. Il settimanale Chi ha smentito una ipotesi che è circolata nelle scorse settimane, ovvero quella di vedere trasmesse su Canale Cinque le repliche di Tu Si que vales. Il giornale di Signorini ha scritto invece di un programma da girare e quindi una novità assoluta per il pubblico di Mediaset.

Che programma sostituirà Temptation Island? Cresce l’attesa

Una volta appreso che il programma prodotto dalla Fascino non sarebbe andato in onda questa estate è immediatamente partito il toto-novità. La prima ipotesi sembrava portare dritta alle repliche di Tu si que vales, mentre in un secondo momento è circolata addirittura una voce su una presunta edizione vip di Uomini e donne. Pista che non sembra più di tanto percorribile, in particolare adesso che l’estate è ormai alle porte. Saranno dunque i prossimi giorni a dare delle risposte certe sul nuovo programma che secondo Chi arriverà presto su Canale Cinque.