Temptation Island salta la prossima estate? La clamorosa indiscrezione

Temptation Island non andrà in onda la prossima estate? La nuova indiscrezione choc

Poco fa il portale TvBlog.it ha riportato una clamorosa indiscrezione. Di cosa si tratta? In base ai rumor raccolti dal sito televisivo sembra che il popolare reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia non andrà in onda la prossima estate. Difatti la produzione sarebbe ancora ferma, e visto che ormai siamo a metà aprile tutto farebbe pensare che il programma prodotto dalla Fascino potrebbe saltare la prossima estate dopo tanti anni di successi. Secondo TvBlog.it la decisione sarebbe stata presa nientepopodimeno che da Maria De Filippi in persona:

“Stando a quanto ci risulta, infatti, il reality non andrà in onda la prossima estate. Questa sarebbe la decisione presa dalla popolare conduttrice e produttrice…”

Le repliche di Tu si que vales al posto del reality show delle tentazioni? L’ultimo retroscena

In tanti si staranno chiedendo adesso cosa andrà in onda al posto di Temptation Island la prossima estate. A tal proposito il portale televisivo ha rivelato che Mediaset starebbe pensando di riporre le puntate dell’ultima edizione dello show del sabato sera autunnale di Canale 5, nella cui giuria ci sarà ancora Sabrina Ferilli:

“Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe essere sostituito dalle repliche di Tu sì que vales…”

Temptation Island nel palinsesto autunnale di Canale 5? I rumor

Non è finita qua perchè sempre in base alle voci di corridoio raccolte dal popolare sito televisivo pare che non sia da escludere che il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia possa essere collocato a settembre (nel periodo della garanzia). Ovviamente TvBlog.it ha fatto sapere che tutte queste sono ancora indiscrezioni non confermate, anche se ha tenuto a ribadire che con tutta probabilità il reality show delle tentazioni non dovrebbe andare in onda la prossima estate:

“Lunedì 11 aprile, la certezza è che l’estate 2022 di Canale 5 sarà senza Temptation Island….Il che non è un dettaglio, considerando i numeri e il successo (non solo televisivo) del titolo prodotto da Maria De Filippi…”

Ci saranno presto altre news in tal senso? Arriveranno conferme o smentite? Chissà, intanto sui social c’è già chi ha apprezzato la decisione e chi ha invece espresso perplessità.