Temptation Island cancellato per sempre? Maria De Filippi ha preso una decisione

Temptation Island non andrà in onda nemmeno dopo l’estate: addio definitivo al format?

Sembra incredibile, ma quella del 2022 sarà la prima estate, dopo svariati anni, senza il programma di Filippo Bisciglia: il docu-reality che vedeva sei coppie partecipanti entrare in un mondo di tentazioni al fine di testare la tenuta di un sentimento non andrà più in onda, come ha rivelato TvBlog. Prima si pensava che lo show potesse tornare dopo l’estate, ma alla fine si è deciso per non mandarlo in onda per tutto il resto dell’anno. Una decisione davvero assurda che lascia i fan senza speranza e soprattutto senza pace, dato che il programma era seguitissimo e un vero e proprio campione di ascolti costanti anno dopo anno. Che possa tornare nel 2023, sempre in estate?

Maria De Filippi ha preso una decisione: niente Temptation Island, sì a Uomini e Donne e Amici

Pare proprio che Maria De Filippi abbia preso una decisione su Temptation Island: non andrà in onda né in estate né dopo. Discorso diverso per Uomini e Donne, confermatissimo per la prossima stagione televisiva, e proprio in queste ore si stanno registrando le ultime puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, e invece per Amici? Per il talent show che domenica scorsa ha visto la vittoria del cantautore Luigi la strada verso la prossima edizione è spianato e infatti la conduttrice è già al lavoro e per ora il cast non è stato confermato. In questo momento non ci sono certezze e chissà chi verrà confermato oppure sostituito.

Tu sì que vales, al via le registrazioni a luglio: giuria confermata

Per Tu sì que vales, invece, niente paura: la prossima edizione ci sarà, partirà a settembre, e le registrazioni inizieranno nel mese di luglio. E la giuria? Confermata, ovviamente, stando a quanto risulta a TvBlog: quindi ci saranno di nuovo Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e la simpaticissima Sabrina Ferilli (ultimamente ha svelato che Maria è una grande amica). Inoltre nel corso di quest’estate andranno in onda le repliche della scorsa edizione di Tu sì que vales al posto di un programma inedito e campione d’ascolti come Temptation Island.