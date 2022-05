The Band, Asia Argento e quel dolore mai raccontato: “Sono stata ferita”

Asia Argento svela il suo talento: “Fare tutto dando sempre il meglio”

Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata di The Band, il nuovo programma condotto da Carlo Conti ogni venerdì su Rai 1. Tre volti d’eccezione compongono la giuria: Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. E proprio quest’ultima si è raccontata in un’intervista a cuore aperto sul settimanale Tele Sette. Attrice, cantante, giurata, regista, scrittrice, questi e molti altri sono i mille volti di Asia Argento. Ma qual è il talento più grande tanto da averle fatto collezionare ben trent’anni di carriera? “Probabilmente quello di fare tutto dando sempre il meglio” risponde sicura Asia. Lei è abituata a mettere grande impegno in tutto ciò che fa senza risparmiarsi mai. Negli anni, per proteggere le fragilità, si è costruita la sua maschera da dark lady. Poi aggiunge:

“Sono stata ferita ma ho saputo difendermi. Oggi sono rinata, anche se la mia parte bambina pura è sempre intatta dentro di me”.

La giurata di The Band si pronuncia sui suoi colleghi: “Due mostri sacri”

Nel corso dell’intervista Asia Argento parla dei suoi colleghi giudici, Carlo Verdone e Gianna Nannini. Per quanto riguarda il primo Asia lo conosceva già, visto che i due hanno fatto insieme il film “Perdiamoci di vista”.

“Già da allora mi aveva dato dimostrazione della sua sterminata cultura musicale”

commenta Asia. Per quanto riguarda invece Gianna Nannini, Asia Argento la considera uno dei suoi miti musicali.

“Dissacrante, talentuosa, pazzesca, capace di donarsi al pubblico”

dice di lei l’attrice. In più un lato della Nannini molto apprezzato da Asia Argento è la sua capacità di riuscire a tutelare la sua vita privata.

L’attrice ne è sicura: “The Band è costruito alla perfezione”

E’ felice ed entusiasta di far parte del cast di The Band, Asia Argento, che ringrazia Carlo Conti per l’opportunità datole. Proprio per il conduttore l’attrice e giurata riserva parole di stima e affetto definendolo una “piacevole scoperta”. Anche a telecamere spente il conduttore si mostra gentile e disponibile. Parole al miele poi per il programma messo in piedi su Rai 1.

“E’ uno show coinvolgente, costruito alla perfezione”

conclude Asia Argento.