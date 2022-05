Tina Cipollari: svelato il motivo della sua assenza a Uomini e Donne

Uomini e Donne, l’opinionista è tornata oggi in studio dopo una breve assenza: cos’è successo?

In questi giorni sono stati tanti ad aver notato l’assenza di Tina Cipollari nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, chiedendosi ovviamente che fine avesse fatto. E dopo tante illazioni circolate online, ecco che il portale FanPage.it ha fatto chiarezza su tutta questa faccenda. Difatti il sito web di news ha contattato fonti vicine a Mediaset, che hanno semplicemente rivelato che l’opinionista non ha potuto partecipare ad alcune puntate per impegni personali:

“Stando ad informazioni ricevute da fonti vicine a Mediaset, l’opinionista non ha partecipato a due registrazioni a causa di impegni personali…”

Tina Cipollari, il suo forfait è stato semplicemente momentaneo: il chiarimento

Si segnala che oggi l’opinionista di Uomini e Donne è stata presente in studio a commentare e giudicare le vicende dei vari protagonisti. E FanPage.it ha quindi riportato che sempre queste fonti vicine a Mediaset hanno anche chiarito che il suo forfait in queste ultime puntate è stato semplicemente momentaneo e non dovrebbe ripetersi in futuro per la felicità di tutti i numerosi telespettatori:

“Si tratta di un forfait momentaneo, dal momento che Tina è pronta a riprendere posizione e commentare con la sua sagacia tutto ciò che accade tra le coppie…”

E oggi la donna è tornata nel programma più agguerrita che mai, visto che ha attaccato duramente Pinuccia e Riccardo Guarnieri, il quale ha nuovamente deluso Ida Platano (sarà davvero finita tra loro?).

Uomini e Donne, l’opinionista oggi in studio: telespettatori al settimo cielo

Si segnala inoltre che il ritorno di Tina Cipollari nello studio del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stato accolto molto positivamente dai numerosi spettatori a casa, i quali si sono subito riversati su twitter per dichiarare che le ultime puntate senza di lei sarebbero state davvero poco avvincenti. Si ricorda inoltre che proprio ieri pomeriggio il cavaliere Fabio ha anche chiesto pubblicamente scusa alla donna per il modo in cui l’ha trattata. E chissà se nelle prossime puntate i due si chiariranno una volta per tutte. L’opinionista lo perdonerà?