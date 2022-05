Uomini e Donne, Pinuccia furiosa con Tina Cipollari: “Vergogna! Donna pesante”

Tina Cipollari sbotta nella nuova puntata: “Basta con questa storia”

Nell’appuntamento del dating show pomeridiano di Canale 5, c’è stata l’ennesima lite tra Pinuccia Della Giovanna e Tina Cipollari. Quest’ultima è sbottata dopo che la dama ha fatto sapere di essere contenta del viaggio fatto con Alessandro Rausa: “Dove la vedete la contentezza sul volto di questa donna, mi viene da ridere, dimmi dov’è la felicità di questa donna, c’è una differenza di espressione del viso, lei è nera”. Poi l’opinionista ancora parecchio furiosa si è rivolta al pubblico presente in studio e ha aggiunto:

“Basta con questa storia che non si deve applaudire, anche loro vedono e hanno il loro pensiero, è arrabbiatissima perchè è partita con delle aspettive”.

Il viaggio tra due protagonisti del trono over smentito dall’opinionista: “Non parliamo di coppia”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, il pubblico ha avuto modo di vedere la clip del viaggio che hanno fatto Pinuccia Della Giovanna e Alessandro Rausa. Per iniziare Tina Cipollari ha provocato la dama: “Questo viaggio tutto bene? Perchè lei è sempre di pessimo umore”, che ha prontamente sottolineato: “Sono contentissima”. L’opinionista ha rincarato la dose: “Quando sei felice come sarai, se questa è una faccia di una persona felice”. Il cavaliere invece ha precisato: “Quando stavamo insieme le persone si sono fermate più per lei che per me”. Non si è fatta attendere la replica dell’ex moglie di Kikò Nalli: “Che sia diventata una diva della tv non c’è dubbio, bisogna vedere che percentuali di persone!”. L’opinionista si è infuriata dopo aver visto la parte iniziale del viaggio tramite una clip: “E’ una cosa preparata da lei, guarda caso questa signora apre la porta, ma vai a fanc*l* e non dico altro”. La nota 56enne ha continuato a dire la sua: “Un viaggio così niente di che, lei era scontenta, è stato un viaggio tra due amici, un invito da un amico, non parliamo di coppia, dico alla signora di Vigevano, lei parla di altro, dice che il tuo cuore batte per lei, ma non è così, non siete d’accordo, perchè se tu parli di amicizia, lei continua a parlare di coppia, è stato un viaggio di amicizia punto!”.

La dama di Vigevano stufa dell’ex moglie di Kikò Nalli: “Non si può sopportare”

Alessandro Rausa ha risposto all’opinionista, visto che sul viaggio fatto con la dama di Vigevano ha sottolineato: “Non era programmato, sono stato io che ho insistito, è un’amicizia bella”. Pinuccia invece ha replicato alla nota 56enne dicendole: “Ma cosa sta dicendo, io mi sono trovata benissimo, è una persona rispettosa, noi ci vogliamo bene. Non si può sopportare una donna così pesante, basta per favore, ci vuole educazione, vergogna, è gelosa, dopo tanti dispiaceri mi hai fatto felice, sei cattiva, ho voglia di ballare non di sentire una rompi scatole”, scatenando la reazione dell’opinionista che di recente è stata furiosa: “Non si accontenta proprio, dice che è innamorata, stai idealizzando una cosa che non esiste, tu sarai cattiva non io”.