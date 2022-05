Tina Cipollari rifiuta le scuse di Fabio Nova: “Tu offendi solo le donne”

Fabio Nova gelato dall’opinionista: “Non accetto assolutamente le tue scuse”

Quest’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne è iniziata con Riccardo Guarnieri ed Ida Platano al centro dello studio. In questa occasione i due hanno continuato a litigare duramente, facendo capire che difficilmente potrà mai esserci un futuro per loro. Una volta finito questo ennesimo scontro Maria De Filippi ha rivelato a Tina Cipollari che il cavaliere con cui ha discusso ha ammesso nei giorni scorsi di essersi comportato male nei suoi confronti, cogliendo la palla al balzo per chiederle umilmente scusa. Peccato che l’opinionista non abbia minimamente creduto al suo pentimento, asserendo di essere certa che le sue scuse siano del tutto finte: “Mi spiace ma a me non interessano le sue scuse…Non ci credo…E’ una finzione…”

Tina Cipollari asfalta il cavaliere di Uomini e Donne: “Tu offendi solo le donne”

L’opinionista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Fabio Nova, arrivando addirittura a dire che con i suoi modi offenderebbe le donne:

“Sai cosa penso di te? E’ un tuo stile di vita offendere le donne…Non solo l’hai fatto con me, ma anche con altre…Quando sei venuto qua hai detto che prima stavi con uno sgorbio di donna…”

Tina, che è stata assente in alcune puntate del dating show quotidiano di Canale 5, ha quindi dichiarato nuovamente di non poter accettare le sue scuse perchè sicura che si comporterebbe abitualmente male con le donne: “Ma io posso credere alle scuse di uno che dice certe cose?”

Uomini e Donne, due nuove dame per il cavaliere: l’opinionista va su tutte le furie

Successivamente Maria De Filippi ha rivelato che sono arrivate due dame per corteggiare Fabio Nova. E Tina Cipollari non ha nascosto di essere rimasta sorpresa, cogliendo l’occasione per fare una battuta delle sue: “Spero arrivino qua Claudia Schiffer e Cindy Crawford…” Sono poi entrate le due donne, che hanno rivelato di trovarlo davvero molto attraente, facendo infuriare l’opinionista: “Io sono veramente basita…Lui sarebbe bello e affascinante? Ma dove?” A quel punto è intervenuto Gianni Sperti, che ha fatto notare alla collega che esiste anche la bellezza soggettiva.