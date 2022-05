Tommaso Zorzi, brutta disavventura: “Purtroppo devo andare in questura”

Tommaso Zorzi e la sua nuova disavventura: “Ho perso il mio passaporto, ma poi l’ho ritrovato”

Nuova disavventura per il popolare influencer. Difatti quest’ultimo ha pubblicato poco fa alcune storie su instagram in cui ha rivelato di aver perso giorni fa il suo passaporto e di aver quindi fatto la denuncia di smarrimento. Tuttavia ecco arrivare un nuovo colpo di scena su tutta questa faccenda. Di cosa si tratta? Il ragazzo ha confessato stamattina su instagram di averlo ritrovato e ha quindi chiesto ai suoi tanti fan come comportarsi:

“Io ho perso il mio passaporto, ho fatto la denuncia di smarrimento, ma poi l’ho ritrovato. Cosa succede?”

Influencer fa una confessione: “Nel dubbio vado comunque in questura”

In attesa di sapere come deve comportarsi in questi casi, Tommaso Zorzi ha comunque rivelato che nel dubbio andrà in questura per far sapere ai poliziotti di aver ritrovato finalmente il suo passaporto: “Comunque nel dubbio devo andare in questura…” Una volta tornato dalla questura il giovane influencer, che domani tornerà in Tv su Real Time al fianco di Stefania Orlando e altri in un nuovo programma, ha poi fatto sapere ai suoi tanti follower di essere felice per aver risolto tutta al situazione, cogliendo l’occasione per rivelare ai follower come comportarsi in questi casi:

“Per la cronaca qualora voi perdeste mai un passaporto e aveste fatto la denuncia di smarrimento…Basta fare una dichiarazione di rinvenimento e vi riabiliteranno quello vecchio senza il minimo problema…”

Insomma i guai continuano ad inseguire il ragazzo, che però stavolta ha risolto in breve tempo e senza patemi.

Stefania Orlando e l’influencer domani sera su Real Time: cosa faranno

Si ricorda che domani sera andrà in onda su Real Time la prima puntata del programma Questa è casa mia! In giuria ci sarà Tommaso Zorzi insieme alla sua amica, che ha conosciuto nella casa più spiata dagli italiani. Oltre loro due in giuria ci saranno anche Barbara Foria, Roberta Tagliavini e Nicola Conversa. In ogni puntata si sfideranno quattro concorrenti, i quali dovranno convincere i giurati vip che quella mostrata è realmente la loro casa. Tuttavia si segnala che solo uno di loro dirà la verità. Ovviamente le risate sono assicurate.