Un altro domani, nuova soap di Canale5: trama, cast e quando va in onda

Anticipazioni nuova soap di Canale5: trama, data d’inizio e orario di messa in onda

Manca poco per l’inizio della nuova soap di origine spagnola che verrà trasmessa da Canale5. Dalle anticipazioni sulla trama di Un altro domani si comprende come l’avvincente storia delle due protagoniste catturerà l’attenzione dei telespettatori. La soap, il cui titolo originale è Dos Vidas, andrà in onda a partire da lunedì 6 giugno dalle 16.00 circa su Canale5. La struttura della serie è molto particolare è snodata infatti attraverso le vite delle due protagoniste, nonna e nipote, ambientata in due epoche diverse. La trama inizia con la nipote, Julia, che in procinto di sposarsi trova un vecchio manoscritto di sua nonna Carmen che la proietterà nella Guinea degli anni ’50, da qui la storia si svilupperà a doppio filo parallelamente.

Un altro domani, spoiler prime puntate: Carmen va alla ricerca del padre Francisco

Dalle anticipazioni sulle prime puntate della soap spagnola si apprende che tutto avrà inizio nella Guinea del 1950, con il viaggio della giovane e ribelle Carmen Villanueva per trovare padre Francisco che in quei luoghi un’azienda con un gran numero di schiavi di colore al suo servizio. Sin dall’inizio si capirà il carattere della giovane che convincerà Kiros Nsue a portarla a fare un giro prima del ritorno a casa ma l’auto s’impantanerà nel fango e il padre preoccupato e irato se la prenderà con Kiros. Nonostante il suo carattere, la giovane sarà attratta da quei luoghi e deciderà di rimanere, ovviamente attorno alla sua figura ruotano altri personaggi come l’importante imprenditore Ventura Vélez de Guevara e suo figlio Victor o la socia e amante del padre Patricia Godoy. La trama poi si sposterà ai giorni nostri dove l’impacciata Julia Maria Infante troverà i diari della nonna e ne cercherà di ricostruire la storia.

Spoiler nuova soap spagnola: personaggi, cast e numero di puntate

La nuova soap di Canale5 Un altro domani vede protagoniste Carmen Villanueva (Amparo Piñero) e Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nel ruolo di nonna e nipote. Poi il padre di Carmen Francisco (Sebastián Haro) e la sua amante Patricia Godoy (Silvia Acosta), Ventura Vélez de Guevara (Iago Garcia). Le puntata sono 255 e andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.00.