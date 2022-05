Un posto al sole anticipazioni, Marina lascia Napoli: è un addio definitivo?

Marina Giordano decide di partire per Londra: shock nella soap di Rai3

Un posto al sole continua ad appassionare i telespettatori di Rai3 che dal lunedì al venerdì, alle 20:45, si sintonizzano sul terzo canale per scoprire cosa succederà agli abitanti di Palazzo Palladini. Uno dei personaggi più amati della storica soap è Marina interpretata da Nina Soldano. La dark lady, che nel corso degli anni si è addolcita molto, ha lasciato il marito Fabrizio Rosato perché si è resa conto di non amarlo. La donna non riesce a togliersi dalla testa Roberto Ferri con cui ha da sempre un rapporto di amore e odio. Nelle puntate della prossima settimana Marina deciderà di partire per Londra e lasciarsi tutto e tutti alle spalle! Prenderà davvero il volo per la capitale inglese o qualcosa o qualcuno la fermerà? Sarà un addio definitivo? Ogni volta che dalle anticipazioni trapela la notizia della partenza della Giordano i fan si allarmano.

Anticipazioni Un posto al sole: la Giordano e Ferri di nuovo insieme?

Qualche tempo fa la produzione della soap di Rai3 aveva annunciato l’addio di Marina senza specificare se e quando sarebbe tornata. I fan dell’attrice hanno dato vita a una rivolta popolare via web per riportarla sul set. Ora che ne sarà della dark lady di Posillipo? E, soprattutto, come si arriverà a questo punto? Roberto cercherà di liberarsi di Lara ma l’astuta donna farà una scoperta sorprendente con cui riuscirà a mettere con le spalle al muro l’imprenditore. La mossa inaspettata di Lara scombinerà i piani dell’uomo proprio ora che Marina si stava riavvicinando a lui.

In arrivo tanti colpi di scena nelle prossime puntate della soap di Rai3

Marina si preparerà a fare un gesto inconsulto nei confronti di Lara e poi deciderà di prendere il primo volo per Londra. Rossella, devastata dal dolore dopo la rottura con Riccardo, faticherà a mantenere le distanze col dottore. La collaborazione tra Niko e Alberto allo studio Poggi diventerà sempre più difficile. Viola cercherà di sensibilizzare i suoi allievi sul fenomeno della criminalità organizzata ma accadrà qualcosa di imprevisto. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.