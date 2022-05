Un posto al sole, Riccardo lascia Rossella: lei scoprirà il tradimento?

Anticipazioni della soap di Rai3: amore al capolinea per Riccardo e Rossella?

I telespettatori di Un posto al sole si stanno appassionando, puntata dopo puntata, alla storia d’amore nata in corsia tra Riccardo Crovi e Rossella Graziani. I due medici, belli e bravi, stanno facendo sognare ma presto un evento imprevisto rovinerà l’idillio: Riccardo tradirà la fidanzata con la sua ex moglie Virginia! Come si arriverà a questo punto? Dopo la fine della storia con Patrizio la figlia di Silvia ha iniziato a frequentare il dottor Crovi, trasferitosi da Bolzano a Napoli. Il medico ha dimenticato di raccontarle un piccolo particolare e cioè di essere sposato con Virginia sebbene in fase di separazione. Crovi ha scoperto la moglie a letto con il fratello Stefano e l’ha lasciata. Virginia l’ha raggiunto a Napoli e ha iniziato a lavorare nel suo stesso ospedale: il triangolo è servito!

Un posto al sole, Rossella devastata dalla decisione di Crovi: scoprirà il tradimento?

Riccardo all’inizio ha cercato di mantenere le distanze con Virginia ma poi ha ceduto e l’ha baciata. Non ha detto nulla a Rossella che, però, ha fatto una scoperta sconvolgente: ha ascoltato una conversazione tra due infermiere che parlavano di un presunto flirt tra il suo fidanzato e l’ex moglie. Ma il peggio deve ancora arrivare per la dolce dottoressa! Nelle puntate di Un posto al sole della prossima settimana Riccardo finirà a letto con Virginia. Roso dal senso di colpa prenderà una decisione drastica: lascerà la Graziani! La ragazza, devastata dal dolore, scoprirà il tradimento?

Tanti colpi di scena in arrivo nella soap di Rai3: che ruolo avrà Stefano Crovi?

La domanda sorge spontanea: in tutto ciò che ruolo avrà Stefano Crovi, anche lui arrivato a Napoli qualche tempo fa? La storia d’amore tra Rossella e Riccardo è davvero finita o il dottore tornerà sui suoi passi? E Virginia? Intanto anche Silvia vivrà un momento di crisi con Giancarlo che dovrà andare via da Napoli per lavoro, si lasceranno? Le Graziani non vivranno un bel periodo! I telespettatori della soap di Rai3 sperano nel lieto fine sia per l’una che per l’altra.