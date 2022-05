Un posto al sole: una grave minaccia e un atroce dilemma per Raffaele

Raffaele nel mirino della camorra nelle prossime puntate della soap di Rai3

Tensione altissima nelle puntate di Un posto al sole in onda in questi giorni su Rai3. Da quando Eugenio Nicotera, il marito di Viola, ha arrestato il boss Argento nel quartiere si respira un’aria pesante. Tutti temono un nuovo attacco da parte della camorra. Il magistrato cercherà di rassicurare la moglie, Raffaele e Ornella ma non ci riuscirà. Nelle puntate della prossima settimana della soap di Rai3 Nicotera farà di tutto per incastrare Tregara. Raffaele vivrà un momenti di grande paura perché verrà minacciato dalla camorra. Perché proprio lui? I criminali vogliono neutralizzare il giudice colpendolo nei suoi affetti più cari? Le anticipazioni della soap rivelano che il portiere di Palazzo Palladini si troverà di fronte a un atroce dilemma. Cosa gli chiederanno di fare i camorristi? Non resta che sintonizzarsi ogni sera sul terzo canale della Rai per scoprirlo!

Anticipazioni Un posto al sole: tensione alle stelle tra Rossella e Virginia

Non solo il personaggio interpretato da Patrizio Rispo vivrà attimi di tensione nelle nuove puntate della soap di Rai3 ma anche Rossella e Virginia. La prima non si è ancora ripresa dopo l’imperdonabile errore commesso in ospedale, ha rischiato di uccidere un paziente per una sua distrazione. Le due rivali in amore prima avranno un faccia a faccia, poi condivideranno un momento particolare che le indurrà a conoscersi meglio. Nel frattempo Roberto Ferri, ancora triste per la partenza di Marina (Nina Soldano ha svelato un’anticipazione) sorprenderà Lara con una proposta inaspettata. Cosa deciderà di fare la Martinelli?

Tensioni e colpi di scena nei nuovi episodi della storica soap di Rai3

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole della prossima settimana rivelano ancora che Silvia raggiungerà Giancarlo per non creare situazioni imbarazzanti con Michele. Bianca vivrà la sua prima cotta ma qualcuno le rovinerà il momento. Nunzio confesserà a Franco le sue paure riguardo a Chiara. Micaela e Niko avranno un nuovo scontro a causa di Jimmy ma poi troveranno un punto d’incontro. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.