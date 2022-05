Un posto al sole, anticipazione di Nina Soldano: “Non posso svelare nulla ma…”

L’attrice di Marina della soap di Rai3 rivela: “Sarò combattuta tra mente e cuore”

Uno dei personaggi più amati di Un posto al sole è Marina Giordano. La dark lady fa parte del cast della storica soap di Rai3 da venti anni. La sua momentanea uscita di scena qualche tempo fa ha scatenato un vero e proprio putiferio tra i suoi fan. Cosa accadrà a Marina nelle prossime puntate? Nina Soldano non si sbilancia sulle pagine del settimanale Nuovo ma dice:

“Purtroppo non posso svelare nulla se non che la mia Marina è sempre combattuta tra la mente e il cuore: ma non so quale dei due vincerà in questa stagione”.

L’amore che nutre per Roberto Ferri trionferà? A differenza del personaggio che interpreta, l’attrice non ha dubbi perché nella sua vita vince sempre il cuore. Non è una persona razionale e mette passione in tutte le cose che fa.

Nina Soldano fa una confessione intima: “Anche nei momenti bui…”

L’attrice di Marina ama vivere la vita al meglio:

“Anche nei momenti bui ho sempre trovato la chiave di lettura giusta per capire che mi sarebbero stati utili per migliorare”.

Per lei dopo la tempesta esce sempre il sole, non bisogna focalizzarsi sulle esperienze negative. Si augura di continuare ad interpretare la Giordano per tanti anni ancora e svela il suo desiderio nascosto: vorrebbe che il suo personaggio diventasse ancora più cattivo e spietato. Nelle puntate di Un posto al sole andate in onda questa settimana la dark lady di Posillipo ha scoperto che Lara aspetta un figlio da Ferri. La sua reazione è stata incontrollata.

L’attrice di Un posto al sole parla del marito Teo: “Ci amiamo ancora come il primo giorno”

Nina Soldano ha confessato al settimanale Nuovo di essere partita per una vacanza romantica alle Canarie dopo due anni di pandemia con il marito Teo. La coppia ha festeggiato il sesto anno di matrimonio. Dice l’attrice: “Io e Teo stiamo bene perché ci amiamo ancora come il primo giorno”. L’appuntamento con la soap di Rai3 è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3 (colpi di scena in arrivo nelle puntate della prossima settimana).