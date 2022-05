Un posto al sole, l’attore di Stefano svela: “Si riapriranno ferite mai chiuse”

Scritto da Isabella Adduci , il Maggio 8, 2022 , in Soap

Joseph Altamura new entry nella soap di Rai3: colpi di scena in arrivo con Riccardo

In Un posto al sole i colpi di scena si susseguono. Nelle ultime puntate sta tenendo banco il triangolo amoroso composto da Rossella, Riccardo e Virginia. Con l’arrivo di Stefano, fratello di Riccardo, potrebbe presto esserci un quadrilatero! Svela Joseph Altamura sulle pagine di TeleSette:

“Stefano è un ragazzo spigliato che affronta la vita con filosofia. In passato si è avvicinato un po’ troppo alla cognata e avrà parecchie cose da farsi perdonare. Si riapriranno delle ferite che non si sono mai chiuse del tutto”.

Stefano e Virginia hanno avuto una relazione. Scoperto il tradimento, Riccardo ha troncato con la moglie e si è trasferito a Napoli. Qui si è innamorato di Rossella ma l’arrivo di Virginia e, in un secondo momento di Stefano, ha rimesso tutto in discussione. Cosa succederà tra i quattro nelle prossime puntate?

Stefano di Un posto al sole rivela: “Ho ricevuto una magnifica accoglienza sul set”

Joseph Altamura sta vivendo un momento d’oro. Ora è in Polonia dove avrà un ruolo in un film con un cast internazionale. Prossimamente lo vedremo su Canale5 nella fiction Il patriarca accanto a Claudio Amendola. E poi tornerà sul set della soap opera più longeva della televisione italiana. Svela l’attore:

“Ho ricevuto una magnifica accoglienza sul set. Sono orgoglioso di far parte di questa soap che esiste e resiste con successo da 25 anni. Con tutti gli attori del cast è scattato subito un grandissimo feeling”.

Gli attori di Stefano e Virginia innamorati nella vita reale. Lui: “Mi ha colpito subito”

Non tutti sanno che gli attori di Stefano e Virginia stanno insieme nella vita reale. Dice Joseph Altamura a proposito di Desirée Noferini a cui è legato da quattro anni e mezzo: “Mi ha colpito subito per la sua bellezza e il suo carattere dolce e deciso. Sono stato fortunato a incontrarla”. L’arrivo di questi nuovi personaggi ha sconvolto gli equilibri della soap e i colpi di scena non sono ancora finiti: ecco cosa accadrà tra Rossella e Riccardo nelle prossime puntate di Un posto al sole.