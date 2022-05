Una Vita anticipazioni: Natalia verrà rapita? Accadrà un evento incredibile

Anticipazioni prossime puntate: Felipe salva Natalia dal rapimento ma arriva un nuovo pericolo

Si è conclusa con un colpo di scena a dir poco inaspettato la puntata di oggi di Una Vita. La giovane sorella di Aurelio, uscita dal Nuevo Siglo XX in evidente stato di agitazione, non ha fatto in tempo a sorridere all’Alvarez Hermoso perchè due uomini incappucciati, scesi da un veicolo, l’hanno aggredita e trascinata via. La giovane verrà rapita? Fortunatamente l’avvocato riuscirà a reagire all’istante e non verrà fermato dallo choc. Aiutato da Ignacio e Jacinto riuscirà a salvare la ragazza e ad evitare che venga rapita. Nessuno di loro sa però che in realtà il rapimento era soltanto un modo per salvarla da una sorte peggiore, una copertura. Era infatti parte di un piano meticoloso, organizzato da Genoveva e Aurelio, per evitare alla ragazza di finire in carcere per via delle accuse di Caron. Il risultato? La bella messicana finirà per correre un rischio ben più grande nelle nuove puntate della telenovela di Canale5.



Una Vita, spoiler nuovi episodi: un personaggio verrà arrestato e rischierà l’estradizione

Presto infatti Natalia Quesada farà una serie di regali ai suoi salvatori per sdebitarsi, ma non sa che Marcos, che è stato sul punto di uccidere Aurelio, sta tramando contro di lei e ha intimato a Caron di agire al più presto per farla incriminare. Le anticipazioni della soap opera di Canale5 svelano che non ci vorrà molto prima che Pierre riesca a far accusare la messicana di spionaggio. Proprio quando la giovane sarà in casa sua con Felipe, e tra i due starà per scoccare un bacio, busseranno alla porta due poliziotti che la preleveranno. La ragazza verrà accusata di essere una spia tedesca. L’avvocato sarà sconvolto e deciderà di prendere le sue difese, Aurelio accetterà anche se controvoglia. Intanto la messicana rischierà di essere estradata in Francia.

Prossime puntate soap opera Canale5: Genoveva scopre il segreto di Natalia e medita la vendetta

Intanto la compagna di Felipe avrà presto un’altra antagonista inaspettata: Genoveva. La dark lady non accetterà i sentimenti sorti tra l’ex marito e la messicana e deciderà di fargliela pagare. Indagherà sugli incubi della ragazza e presto scoprirà che in passato è stata vittima di violenza e il suo aguzzino è stato proprio Marcos Bacigalupe. La Salmeron sfrutterà il trauma della Quesada per spingerla a macchiarsi le mani di sangue nelle nuove puntate. Ma non è tutto! Dopo essersi servita di lei per i suoi scopi troverà il modo di eliminarla, uscendone pulita.