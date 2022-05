Una Vita anticipazioni: Marcos ucciderà Aurelio? Ecco cosa succederà

Anticipazioni prossime puntate soap opera Canale5: Aurelio Quesada la scampa ancora

Si è chiusa con un nuovo colpo di scena la puntata di oggi di Una Vita. Marcos ha scoperto la relazione segreta tra il rivale e la figlia e, dopo averli visti passeggiare insieme al maneggio, ha impugnato la pistola per colpire il messicano alla schiena. Bacigalupe senior si macchierà ancora le mani di sangue? A quanto pare no! Il fratello di Natalia infatti la farà franca ancora una volta e finirà per avere la meglio sul suo rivale. Nelle nuove puntate della telenovela spagnola, forte della sua alleanza con Genoveva Salmeron, riuscirà a trionfare sul padre di Anabel e ad impadronirsi del suo patrimonio. Dopo che riuscirà a sposare la Bacigalupe, diventando a tutti gli effetti un parente di Marcos, partirà un piano studiato al dettaglio che farà uscire di scena tre personaggi di Calle Acacias.



Una Vita, anticipazioni nuove puntate: un personaggio viene ucciso a sangue freddo

Le anticipazioni della soap opera, in onda tutti i giorni su Canale5, svelano infatti che Genoveva Salmeron riuscirà a irretire Marcos Bacigalupe e a farla pagare nello stesso tempo all’ex marito. La donna convocherà il messicano in casa sua per offrirgli il 5% della società che condivide con i Quesada e permettergli così di tornare ad essere l’azionista di maggioranza. L’uomo accetterà con piacere e non ci penserà due volte prima di firmare, a quel punto però accadrà un colpo di scena inaspettato: cercherà di abusare della Salmeron. Natalia, nascosta in casa, assisterà a tutta la scena e, in preda alla rabbia (in passato infatti lei stessa era stata abusata più volte dal messicano) uscirà dal suo nascondiglio e lo accoltellerà ripetutamente. L’uomo morirà e proprio in quel momento, la dark lady farà in modo di svignarsela con la Quesada e farà arrivare Felipe, finito sulla bocca di tutti nelle puntate italiane. L’avvocato si ritroverà con un morto, le mani sporche di sangue e dovrà giustificare l’accaduto alla polizia. Le prove saranno tutte contro di lui e finirà in carcere.

Spoiler nuovi episodi, scorre il sangue ad Acacias: Aurelio uccide Anabel, Genoveva toglie la vita a Natalia

Mossa dai sensi di colpa nelle nuove puntate di Una Vita, Natalia si costituirà alla polizia e permetterà così a Felipe di essere scagionato. Proprio in quegli istanti partirà l’attentato degli anarchici, che saranno in combutta con Aurelio e Genoveva. Quando la dark lady scoprirà che Felipe è libero, commissionerà l’omicidio della Quesada, tradendo il suo amante e assoldando una donna in carcere che la strangolerà. Ci sarà un tragico epilogo anche per la Bacigalupe però nei prossimi episodi. Dopo l’attentato in Calle Acacias, la ragazza sarà in Chiesa per organizzare il funerale del padre e vedrà sopraggiungere il neo sposo. Felice lo abbraccerà, ma lui la accoltellerà a sangue freddo, mettendo fine alla sua vita. Riuscirà così finalmente a mettere le mani sul patrimonio dei Bacigalupe.