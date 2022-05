Una Vita anticipazioni: Alodia sarà devastata da un dramma, Ignacio…

Anticipazioni Una Vita, nuove puntate: una coppia convolerà a nozze ma vivrà un dramma

Se nelle puntate in onda in Italia, la dolce Alodia si aggrapperà alla speranza che Ignacio sia in realtà un ragazzo di sani principi, pronto a prendersi cura di lei, presto dovrà mandare giù un boccone amarissimo. Dopo aver appreso che lo studente non sarebbe per nulla felice di diventare padre, nelle nuove puntate finirà per dover dire addio all’amato che lascerà Calle Acacias, dopo che lo zio scoprirà i suoi loschi traffici con Florencio. La domestica di casa Dominguez sarà sul punto di accettare un matrimonio riparatore con un uomo scelto dai genitori, ma finirà per farsi del male da sola. Dopo aver preso troppi sonniferi rischierà la vita. Proprio in quel momento tornerà in Calle Acacias il Quiroga che la salverà ma non vorrà prendersi le sue responsabilità con il bambino. Molto presto però il destino sorriderà alla Exposito che riuscirà a sposare il suo amato, ma dovrà affrontare un terribile dramma che la cambierà.



Spoiler nuove puntate soap opera Canale5: Alodia perderà il figlio e allontanerà tutti

Presto ad Acacias, dopo il tentato rapimento di Natalia e il suo arresto, ci sarà un salto temporale di cinque anni, subito dopo l’attentato che verrà organizzato dagli anarchici con la complicità di Genoveva e Aurelio. Ignacio Quiroga, diventato un medico affermato e benestante si stabilirà nel quartiere con la moglie che sarà cambiata. Dopo aver perso il figlio a seguito di un aborto, la Exposito apprenderà di essere diventata sterile. Devastata dal dolore reagirà in modo inaspettato: diventando una signora snob e scostante. La donna inizierà a trattare con indifferenza Casilda, Fabiana e gli altri domestici di Calle Acacias, tanto da essere ripresa anche da Bellita. I suoi modi infatti saranno giudicati intollerabili. La giovane però non rivelerà a nessuno il suo dramma e presto dovrà mandare giù un’altra scomoda verità che riguarderà il consorte.

Una Vita, prossimi episodi: Ignacio tradirà la moglie? La verità sarà sconvolgente

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e il detto calzerà pennello per il Quiroga che, nonostante il matrimonio con Alodia, sembrerà essere sensibile al fascino femminile. In particolare le attenzioni del medico per la nipote di Rosina scateneranno la gelosia della consorte. Ma non è tutto! In quartiere tutti crederanno che l’uomo la tradisca. Fabiana, Servate e Casilda inizieranno a parlare delle scappatelle del medico e la verità sarà sconvolgente.