Una Vita, Cesar Vea e il terribile incidente sul set: “Andai all’ospedale”

Cesareo rompe il silenzio e racconta: “Mi portarono all’ospedale”, l’incidente sul set

Nella soap opera di Canale5 Una Vita veste i panni del guardiano di Acacias, Cesar Vea. L’attore spagnolo interpreta un personaggio buono e pronto ad aiutare gli altri, ma questa sua indole serena non lo ha di certo messo al riparo dai pericoli e dai tranelli nelle varie puntate della soap opera iberica. Sulle pagine del settimanale Vero tv, l’artista ha raccontato un aneddoto proprio sulle riprese della telenovela e su un incidente avvenuto sul set. “Stavo girando una scena in cui dovevo salire su una scala con in braccio un gatto nero”, ha raccontato l’artista che ha svelato che quel giorno cadeva di martedì 13. Il risultato?

“La scala si rompe e io mi rompo un osso, il radio del braccio. Mi portarono in ospedale con in dosso un costume di scena”.

Questa la confessione dell’artista che ha raccontato come l’incidente sia diventato buffo quando le persone in ospedale lo fissavano sbigottite e non sapevano che pensare, forse sospettando che si trattasse di una scena della soap opera.



Una Vita, attore svela: “Pensavo che si vivesse meglio nel mondo dell’arte, mi sbagliavo”

L’attore di Cesareo ha ammesso di aver scelto subito di diventare un attore, fin da giovane. Nel suo paesino nel nord della Spagna infatti, l’alternativa era fare il muratore o lavorare nel campi. “Allora ho scelto la carriera d’attore, pensando che si vivesse meglio nel mondo dell’arte”, ha ammesso, dichiarando poi: “Mi sbagliavo, economicamente meglio essere un muratore”. Preso come figurante in un film, la sua carriera poi è stata in ascesa, fino ad arrivare sul set della soap opera spagnola. L’attore ha svelato che inizialmente doveva svolgere un provino per Il Segreto, ma poi il destino lo ha portato in Calle Acacias.

Una Vita, attore rompe il silenzio sulla perdita della sorella: “Ora organizzo eventi di beneficenza”

Cesar Vea ha raccontato di aver perso la sorella due anni fa a seguito di un tumore. Per questo ore l’attore, che ha sottolineato di essere un uomo che vive una vita semplice, ama organizzare eventi di beneficenza, soprattutto per la ricerca contro il cancro. Intanto nelle nuove puntate della soap opera spagnola un personaggio correrà un terribile pericolo, dopo essere scampato a un rapimento.