Uomini e Donne anticipazioni oggi: Luca Salatino sceglie, arrivano a sorpresa…

Luca Salatino sceglie Soraia Allam: l’addio al programma di Canale5

Sarà una settimana ricca di colpi di scena a Uomini e Donne. I programma condotto da Maria De Filippi si appresta alla chiusura stagionale che regalerà scelte, decisioni inaspettate e addii al pubblico attento di Canale5. Puntuale come sempre alle 14.45, la padrona di casa farà compagnia ai telespettatori fino alle 16.10 per lasciare poi la linea alla striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi. Le anticipazioni della puntata del 30 maggio svelano che la conduttrice chiamerà in studio i due tronisti che saranno pronti per le scelte. Oggi andrà in onda l’epilogo del trono del giovane romano che sarà vestito in modo elegante in vista della scelta. Verranno poi mostrati i best moment con Soraia e Lilli, le due corteggiatrici del ragazzo, che di recente ha detto addio ad Aurora. Subito dopo le ragazze verranno fatte allontanare per tornare poi in studio una alla volta. A quel punto il ragazzo chiamerà la Allam e le comunicherà che lei è la sua scelta.



Anticipazioni Uomini e Donne: in studio torna una vecchia coppia del programma

La scelta di Luca Salatino sorprenderà Soraia che in queste settimane si era sentita messa da parte, prima a causa dell’avvicinamento del ragazzo ad Aurora e poi per via delle effusioni tra il bel romano e la rivale Lilli. La ragazza sarà sorpresa nell’apprendere di essere la scelta del tronista e sarà felicissima. Finalmente si lascerà andare e bacerà appassionatamente il giovane tra una pioggia di petali di rosa. Ci sarà perciò il tanto atteso lieto fine per l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, che di recente ha parlato della malattia della madre. In studio per assistere alla scelta ci saranno anche Matteo Ranieri e Valeria Cardone che sosterranno l’amico e racconteranno come procede la loro storia. A quanto pare le cose tra i due ex protagonisti del programma procedono a gonfie vele. Ci saranno presto altri passi avanti per loro?

Spoiler puntata 30 maggio, Lilli delusa da Luca: la reazione stupisce

La scelta a Uomini e Donne genererà però la delusione di Lilli. La ragazza ammetterà di aver investito tanto nella frequentazione con il bel romano e non riuscirà a nascondere il suo malumore. Non mancheranno però le parole di Maria De Filippi che riuscirà a rasserenare tutti e confortare le anime ferite.