Luca Salatino e la malattia della madre: “Momenti bui. Piangevo sempre”

Il cavaliere di Uomini e Donne parla per la prima volta della malattia della madre

Presto sarà finita l’attuale stagione televisiva del programma di Maria De Filippi, ma nel mentre le scelte di Veronica e Luca sono già state fatte e registrate per la gioia di tutti i fan. Al settimanale ufficiale della trasmissione, però, Luca Salatino ha parlato per la prima volta della malattia della madre e dei momenti bui che ha dovuto superare: “Andavo a trovarla all’ospedale e piangevo sempre. Ha attraversato dei momenti difficili”. Il padre non le ha mai fatto mancare nulla, come al figlio, e tutta la famiglia si è stretta attorno a loro in maniera del tutto naturale. La mamma gli ha fatto una bella sorpresa durante il programma che porterà nel suo cuore fino a quando continuerà a battere.

Luca Salatino sorpreso dalla madre durante l’esterna con Lilli: “Mi ha colto alla sprovvista”

E proprio il tronista di uomini e Donne, che ha fatto la sua scelta, è stato “colto alla sprovvista” quando in un’esterna organizzata da Lilli Pugliese si è ritrovato di fronte sua madre Rita. Lui ha confessato che subito non si è reso conto di quello che stava succedendo e che ha provato delle emozioni fortissime, difficili da descrivere in maniera adeguata, e che quell’esterna parla da sé. D’altronde lui e sua madre sono stati spalla a spalla per tutta la vita e nelle sue lacrime c’era tutto quello che hanno passato assieme, dai momenti bui a quelli felici.

Uomini e Donne, parla la madre di Luca: “Quando l’ho rivisto sono scoppiata a piangere”

E anche la madre di Luca Salatino ha rilasciato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha raccontato l’emozione di rivedere suo figlio dopo mesi, dicendo che è scoppiata a piangere subito e che ha provato dei sentimenti fortissimi. E’ stata felicissima e ha scherzato dicendo che lei l’ha sempre visto più come corteggiatore che come transita. Gli augura, ovviamente, tutto il bene del mondo. Ora lui ha fatto la sua scelta e si spera che possa vivere felice con lei per i prossimi anni.