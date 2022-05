Uomini e Donne, Ida non si sente bene: interviene subito Maria De Filippi

La storica dama si scaglia contro l’ex: “Ti devi ripulire l’anima”. La conduttrice si preoccupa

C’è stata parecchia tensione tra Ida Platano e il suo ex, nella puntata del dating show pomeridiano di oggi. La storica dama mentre attaccava il cavaliere, dicendogli più volte di non avere rispetto ha avuto una crisi di nervi. A intervenire ci ha pensato Maria De Filippi, non nascondendo la sua preoccupazione: “Non sta bene se trema così, è dettato dalla rabbia e dal nervosismo, lei si sente ferita e usata”. Intanto l’hair stylist ha continuato a scagliarsi contro Riccardo Guarnieri: “Ti ho depositato io, ti devi ripulire l’anima, sei sereno perchè sei finto”.



Il cavaliere del trono over deluso dopo l’uscita con la sua ex: “Pensavo di trovare una persona diversa”

La serata che Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di trascorrere insieme non ha avuto esito positivo. Quest’ultimo nella puntata di Uomini e Donne di oggi ha affermato: “La cena è andata bene, sono i giorni a seguire….ho preferito interrompere, non la sento da tre giorni forse circa. Sembra di aver ripreso da dove abbiamo lasciato, ti ho detto viviamoci il momento, non ci sto più in queste discussioni, invece di viverti il momento stavi lì a puntare il dito”. La dama ha replicato: “Ho poche cose da dirti, io racconto la mia versione, tu non hai rispetto per gli altri, andiamo in questa cena ci raccontiamo, mi avvicino, lo accarezzo, sentimenti tu non ne hai, hai bisogno del bene e dell’amore degli altri”. Lo storico cavaliere ha spiegato la ragione per cui è andato a cena con lei: “Pensavo di trovare una persona diversa, non sei cambiata affatto, hai sempre una parola negativa”.

Tina Cipollari si schiera dalla parte di Ida Platano: “E’ stata stuzzicata in mille modi”

La dama ha continuato a puntare il dito contro il suo ex: “Vergognati per quello che mi hai detto, al telefono mi hai detto non me ne frega dei tuoi sentimenti, tu non senti niente. Mi volevi fare impazzire, non ci arrivi”. La risposta del cavaliere è stata: “Sono sereno perchè so quelo che voglio, non devo correre dietro a nessuno, una cena non può cancellare tutto. Te l’ho detto lunedì mattina che non ci sono le basi per continuare”. Ad attaccarlo ci ha pensato Tina Cipollari: “Sei un farabutto, conoscendo un po’ il carattere di questa donna, ma per quale motivo ti sei messo a piangere, io quel giorno non ero presente, una donna che ha ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, l’hai stuzzicata in mille modi“. Infine Riccardo si è rivolto alla sua ex che l’ha mandato a quel paese dicendole: “Non sto più zitto, non abbasso più la testa, non meriti neanche uno sguardo, stai continuando di nuovo”.