Uomini e Donne, Nilufar Addati vittima di catcalling: “Sono molto disgustata”

Nilufar Addati si sfoga su instagram: “Sono stata vittima di catcalling”

E stata protagonista di qualche edizione fa di Uomini e Donne. Ed in quella occasione ha conosciuto e si è innamorata di Giordano Mazzocchi, con il quale ha avuto una bella storia d’amore fuori da quel contesto. Adesso lei è diventata una delle influencer più popolari su instagram ed ha fatto anche qualche campagna pubblicitaria per brand molto importanti. Purtroppo però in queste ultime ore è tornata prepotentemente sotto i riflettori per una spiacevole vicenda. Di cosa si tratta? In pratica la ragazza ha rivelato di essere stata vittima di catcalling:

“Sono parecchio disgustata, molto infastidita e offesa, mi ha lasciato una sensazione di schifo…”

Uomini e Donne, l’ex tronista rimasta senza parole: la spiacevole vicenda

Successivamente Nilufar Addati, sempre in questo suo sfogo su instagram, non ha fatto mistero ai suoi numerosi follower che nel momento in cui ha ricevuto apprezzamenti molto poco carini da un uomo è rimasta praticamente scioccata, tanto da non riuscire neppure ad avere una reazione (cosa molto strana, visto che ha sempre avuto un bel caratterino fumantino):

“Stavo pensando al fatto che non so come comportarmi il fatto è che io sono una abbastanza fumantina, che risponde ad un attacco ma per tre volte di fila ho tirato dritto e non ho detto niente…”

E purtroppo l’ex tronista di Maria De Filippi non è stata neppure la prima vittima vip di catcalling. Proprio di questo problema ne ha parlato per prima Aurora Ramazzotti mesi fa sui social.

Nilufar chiede aiuto ai suoi fan: “Non so come comportarmi in questi casi”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi concluso questo suo sfogo sul social fotografico chiedendo aiuto ai suoi fan. Difatti quest’ultima non ha nascosto di non sapere qual è la cosa migliore da fare se dovesse ricapitare purtroppo un’altra volta: “E non so qual è la cosa giusta da fare in questi casi…” Una cosa comunque è certa: la ragazza è molto turbata per quello che è successo proprio in queste ultime ore. La prossima volta reagirà in altro modo?