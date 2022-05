Uomini e Donne oggi, Lilli in crisi dopo la scelta di Luca: la dura reazione

Anticipazioni puntata 31 maggio: Luca Salatino sceglie Soraia, Lilli scoppia in lacrime

Sarà una puntata movimentata quella di oggi di Uomini e Donne. Maria De Filippi manderà in onda la seconda parte della scelta del tronista romano, iniziata ieri. Una scelta quella della redazione del programma di dedicare due puntate all’epilogo del trono dell’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti motivata dalla volontà di dare maggior risalto anche alle due ragazze rimaste per lui. Oggi si assisterà alla commozione di Soraia dopo aver appreso di essere la scelta. La ragazza si libererà, sciogliendosi in un pianto dopo le tensioni delle ultime puntate, che l’avevano vista frenata nei confronti del tronista. Tra i due ci sarà finalmente un bacio appassionato in studio, ma a stupire sarà la reazione di Lilli. La ragazza infatti non potrà fare a meno di crollare quando apprenderà di non essere la scelta del romano. Tra le lacrime ammetterà di essere molto dispiaciuta, di aver investito molto in questa conoscenza e di aver sperato fino all’ultimo di poter lasciare lo studio con Luca, anche se la passione per la rivale è sempre stata molto evidente.



Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: Maria De Filippi pronta a fare una proposta a una corteggiatrice?

A calmare gli animi e riportare tutto sulla giusta dimensione sarà la conduttrice di Canale5 che cercherà di rincuorare Lilli Pugliese e farà un discorso anche per Luca Salatino. Non è escluso per per la ragazza possa presto arrivare una proposta da parte della redazione del programma che, dopo la pausa estiva, potrebbe pensare di farla salire sul trono, se sarà ancora single. C’è da dire che questa estate potrebbe andare in onda una trasmissione simile a Temptation Island, prodotta proprio dalla Fascino e non è escluso che tra i protagonisti possano esserci delle vecchie conoscenze di UeD.

Spoiler puntata di oggi: Gemma Galgani lascerà il programma con il suo nuovo spasimante?

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che la scelta di Veronica Rimondi invece verrà mostrata domani, mercoledì 1 giugno, nel corso dell’ultima puntata del programma che tornerà in onda dopo l’estate. Non è escluso che oggi possano sedere a centro studio anche i protagonisti del segmento senior della trasmissione per chiudere il cerchio sulla stagione che volge al termine. In particolare oggi scopriremo come procede la conoscenza tra la dama di Torino e il suo nuovo corteggiatore e se la loro frequentazione proseguirà anche questa estate. Sarà la volta buona per la 72enne?