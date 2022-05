Anticipazioni Uomini e Donne 2022/23: quando torna in onda Maria De Filippi

Uomini e Donne verso la chiusura: quando andrà in onda l’ultima puntata della stagione

È arrivato alla chiusura stagionale il dating show condotto da Maria De Filippi. Mercoledì 1 giugno andrà in onda infatti ‘ultima puntata della stagione 2021/22 che si chiuderà prima della festa della Repubblica con le scelte e le ultime novità su dame e cavalieri. Dal 6 giugno il day time di dell’ammiraglia Mediaset lascerà spazio alla soap opera Un altro domani. Oggi pomeriggio verrà trasmesso l’epilogo del trono di Luca Salatino mentre a breve ci sarà la scelta di Veronica Rimondi che, come svelano le anticipazioni ricadrà su Matteo. Non è escluso che la puntata di mercoledì venga invece dedicata ai protagonisti del segmento senior della trasmissione che faranno un bilancio degli ultimi mesi trascorsi nel salotto rosa di Canale5. Come di consueto la conduttrice di Pavia ospiterà in studio nel finale di stagione le coppie nate all’interno del salotto rosa di Canale5, oggi pomeriggio torneranno Matteo Ranieri e Valeria e molto probabilmente arriveranno, per raccontare come vivono il loro amore lontani dai riflettori, anche le coppie nate nel segmento senior della trasmissione.



Maria De Filippi pronta a tornare nel day time pomeridiano di Canale5 a settembre: chi saranno i nuovi tronisti

Si chiuderà perciò con la scelta di Luca Salatino e quella di Veronica Rimondi la stagione 2021/22 di Uomini e Donne che tornerà in onda a settembre dopo la pausa estiva. Molto probabilmente la conduttrice di Pavia farà compagnia al pubblico di Canele5, nella stagione 2022/23, a partire da lunedì 12 settembre. La formula del programma potrebbe restare la stessa con un trono misto e l’alternanza tra le storie di dame e cavalieri e quelle di tronisti e corteggiatori, visto il successo d’ascolti riscontrato. Non è escluso però che la conduttrice di Canale5 abbia in serbo anche delle novità per la prossima stagione del talk dei sentimenti Mediaset. Intanto ferve l’attesa per scoprire chi saranno i tronisti di UeD a settembre. Non è escluso che, dopo l’estate, la produzione possa proporre di tornare nel salotto rosa di Canale5 proprio a Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa le non scelte di Luca e Veronica.

Maria De Filippi al lavoro per la nuova stagione televisiva: tutte le novità sui suoi programmi

Chiuso Uomini e Donne la conduttrice di Pavia si concederà il meritato riposo, pronta però a organizzare i programmi della nuova stagione tv. A fine estate infatti ripartiranno le registrazioni di Tu si que vales, che vedranno la presentatrice nelle vesti di giurata, e presto si metterà in moto la macchina organizzativa di C’è posta per te. Il programma andrà in onda a gennaio 2023, ma le puntate saranno registrate tra qualche mese. Ripartirà anche Amici e presto ci saranno i nuovi casting del talent, Temptation Island invece non colorerà le serate estive di Canale5. A quanto pare però ci sarebbe in cantiere una nuova trasmissione, targata Fascino, che non farà sentire troppo la mancanza dell’isola delle tentazioni. Stay Tuned!