Uomini e Donne oggi, Riccardo Guarnieri gela Ida Platano: cosa prova veramente

Riccardo Guarnieri non è più innamorato di Ida Platano: la confessione in puntata oggi

Si tornerà a parlare del cavaliere di Taranto e della dama di Brescia oggi a Uomini e Donne. Dopo la pausa del weekend, Maria De Filippi andrà in onda con una nuova puntata che questa volta sarà interamente dedicata al segmento senior della trasmissione. Nonostante i troni rossi ben in vista infatti, Luca Salatino e Veronica Rimondi non entreranno in studio, mentre il discorso partirà da dove si era interrotto venerdì. Tina Cipollari infatti chiamerà in causa di due ex storici della trasmissione e continuerà a sostenere che tra di loro c’è del tenero e stanno prendendo in giro tutti. Il 40enne di Taranto sarà implacabile e uscirà finalmente allo scoperto sottolineando di non essere innamorato dell’ex e di non aver nessuna intenzione a ricominciare una storia con lei. Parole secche che geleranno la dama. Ida sottolineerà di non provare per l’ex l’amore di un tempo, ma nello stesso tempo di non riuscire a vederlo come un amico.



Uomini e Donne, puntata di oggi (9 maggio): Alessandro si dichiara per una dama del parterre

Oltre a Riccardo Guarnieri e alla sua ex, oggi in puntata ci sarà spazio anche per altri protagonisti del trono over, e in particolare per Alessandro, ex di Pinuccia. Le anticipazioni del programma del primo pomeriggio di Canale5 svelano che l’uomo conoscerà Concetta, una signora arrivata per conoscerlo. Dopo aver ascoltato la sua presentazione però, deciderà di non tenerla. Ma non è tutto! Il cavaliere confesserà di aver messo gli occhi su una signora del parterre e di nutrire un interesse per lei. Oggi in puntata si scoprirà chi sarà la fortunata e soprattutto se ricambierà le attenzioni del 90enne.

Spoiler puntata di oggi, Bruno tra due fuochi: arriva una nuova corteggiatrice per lui

Non saranno soltanto Alessandro e Ida Platano, che ha confessato i suoi sentimenti di recente, a colorare la puntata del 9 maggio del dating show Mediaset. In studio infatti ci sarà ampio spazio anche per Bruno. Il cavaliere ha iniziato a conoscere una signora arrivata per lui e la frequentazione sembrerà procedere nel migliore dei modi, sceglierà però di conoscere anche una nuova dama che arriverà oggi in studio. A differenza di Alessandro, il cavaliere sceglierà di tenerla e di avviare una frequentazione parallela.