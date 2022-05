Uomini e Donne oggi, Ida Platano esce allo scoperto: cosa prova per Riccardo

Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri: “Non riesco a vederlo come amico”

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Mentre i tronisti si avvicinano lentamente alla scelta, che ci sarà tra poche settimane, a spiazzare oggi in puntata sarà il segmento senior della trasmissione. In particolare ci sarà il ritorno della dama di Brescia, assente nella scorsa puntata per motivi personali. Tina Cipollari cercherà di capire come va il rapporto con l’ex e sarà proprio quest’ultimo a intervenire, sottolineando di voler costruire con lei una bella amicizia. A quel punto la dama di Brescia uscirà allo scoperto e sottolineerà di non aver mai visto il cavaliere come un amico, dichiarando a chiare lettere:

“Non riesco a vederlo come un amico e questo non accadrà mai”.

Una frase che sottolineerà avvalorerà l’ipotesi che nutre ancora dei sentimenti per l’ex e scatenerà l’intervento della bionda opinionista. Tina infatti ha sempre sostenuto che Ida non ha mai dimenticato il cavaliere di Taranto. Come reagirà il diretto interessato alla rivelazione?



Anticipazioni Uomini e Donne: brutto colpo per un cavaliere, la sua ex ha un altro

Dopo la rivelazione della dama di Brescia su Riccardo Guarnieri, attaccato ieri da Tina, il cavaliere apprenderà che Gloria ha definitivamente voltato pagina dopo la loro conoscenza. La dama racconterà di aver messo gli occhi su un altro protagonista del parterre maschile con cui è uscita e ci sarebbero stati anche dei baci appassionati. Intanto Bruno sarà particolarmente vicino a una dama arrivata per lui e accetterà di conoscere anche una nuova signora. Alessandro invece rifiuterà di proseguire una conoscenza con una donna arrivata per conoscerlo e ammetterà di essere interessato invece a una delle dame del parterre femminile. Chi sarà la fortunata? Si tratta di Pinuccia?

Spoiler puntata 6 maggio: l’ex di Ida Platano subisce un brutto rifiuto

Intanto nella puntata di oggi di Uomini e Donne i riflettori saranno puntati anche su Alessandro Vicinanza che in queste settimane, dopo l’addio alla dama di Brescia, ha iniziato a guardarsi intorno e a uscire con diverse donne. Il ragazzo, dopo aver accettato di conoscere una nuova dama, dovrà mandare giù un boccone amarissimo. La ragazza infatti lo spiazzerà decidendo di chiudere con lui. Cosa sarà successo per fare cambiare idea così repentinamente alla dama? Lo scopriremo oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale5.