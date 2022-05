Verissimo, Dario l’ha raccontato per la prima volta: “Sissi mi ha salvato”

Dario e l’amore per Sissi: “Cerco di occupare il tempo perché mi manca”

Come ogni sabato anche oggi a Verissimo tra gli ospiti c’è stato l’ultimo eliminato di Amici. Dopo aver fatto il suo ingresso in studio Dario ha rivissuto il suo percorso nella scuola, tra alti e bassi, soddisfazioni e cadute. Uno spazio importante però il ballerino l’ha riservato alla sua fidanzata Sissi, conosciuta proprio all’interno del talent di Canale 5. Dario ha confessato di essersi innamorato subito di lei, dal primo momento che è entrata nella scuola e dopo aver posato le valigie gli ha preparato un panino con Nutella e mascarpone. Adesso Dario ha solo un sogno: che fuori con Sissi tutto sia bello tanto quanto lo è stato all’interno della scuola. E proprio sulla fidanzata il ballerino ha detto:

“Lei mi confortava sempre. Oltre a cambiarmi mi ha proprio salvato. Adesso cerco di occupare il tempo perché mi manca”.

Il ballerino racconta un momento difficile della sua vita a Verissimo: “C’è voluto un po’ di coraggio”

Tra i racconti di Dario che più hanno colpito Silvia Toffanin c’è sicuramente quello che riguarda i sacrifici fatti dal ballerino e dai suoi genitori per la danza. Dario ha infatti detto di aver dormito in macchina, in autogrill, insieme ai suoi, per potersi pagare le lezioni di danza. L’ex allievo di Amici ha spiegato che con i soldi che c’erano a casa doveva scegliere se fare meno lezioni ma con la comodità di un albergo, oppure fare più stage ma dormendo in macchina e lui ha scelto la seconda.

“C’è voluto un po’ di coraggio però abbiamo scelto quello. Anzi, ho scelto, perché i miei genitori mi hanno sempre assecondato”

ha concluso.

I nuovi progetti di Dario dopo il talent: convivenza in vista con la fidanzata

Amici è finito per Dario da solo una settimana e il ballerino si è preso questi giorni per assestarsi e tornare alla vita reale. Adesso però è tempo di pensare al futuro e per Dario nel futuro ci sono due certezze: Sissi, per la quale ha fatto un appello, e la danza. E il ballerino ha già in mente come poter conciliare le due cose. Dario ha infatti annunciato a Verissimo di volersi trasferire a Roma, più adatta per la danza, e di voler prendere casa per poter iniziare una convivenza, piano piano, con la cantante.