Grande Fratello Nip di Simona Ventura: ecco quando inizierà e quanto durerà

Simona Ventura torna in Tv con l’edizione nip del reality show a partire da settembre?

Ieri il portale AffariItaliani.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il Grande Fratello Nip dovrebbe essere condotto da Simona Ventura dopo l’ottima performance come opinionista de L’Isola dei Famosi a fianco di Veronica Gentili. Si segnala che l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che il programma dovrebbe andare in onda a partire dal 15 settembre, salvo ovviamente colpi di scena dell’ultimo minuto:

“La data di inizio per il Grande Fratello di Simona Ventura dovrebbe essere fissata il 15 settembre…”

Per avere l’ufficialità bisognerà aspettare la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-26 prevista settimana prossima.

La finale del reality è già stata decisa? Ecco svelati tutti gli ultimi rumor

Successivamente l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, sempre in questo intervento nelle sue storie su instagram, ha anche tenuto a dire che la data della finale del Grande Fratello Nip che dovrebbe essere condotto da Simona Ventura sarebbe già stata decisa da Mediaset. Infatti il reality show cult di Canale 5 non dovrebbe durare più di 100 giorni, e quindi terminare il 22 dicembre:

“Durerà 100 giorni e la finale è già stata fissata per il 22 dicembre…”

Come detto precedentemente niente è ancora stato ufficializzato dall’Azienda Tv di Cologno Monzese che probabilmente svelerà le sue carte in occasione della presentazione dei Palinsesti.

Spuntano altri rumor sulla nuova edizione del reality show

Si segnala che in queste ultime ore sono circolati sul web altre voci di corridoio sul Grande Fratello Nip condotto da Simona Ventura. In base a queste indiscrezioni pare che l’intenzione di Mediaset sia di mettere freno all’orario del programma ripristinando la fine di ogni puntata a 00.30 come in passato. Una notizia che farà sicuramente felici i numerosi spettatori a casa costretti a fare tarda notte per seguire le sorti dei propri protagonisti preferiti. Per quanto riguarda il cast non è dato invece sapere niente se non il fatto che dovrebbe essere composto solo da persone del tutto estranee al mondo della televisione e dello spettacolo. Ciò che i telespettatori hanno già fatto sapere sul web è che sperano ardentemente che gli autori della trasmissione non peschino i concorrenti tra influencer e web star in generale, ma che siano davvero volti inediti.