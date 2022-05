Verissimo, Lulù Selassiè in lacrime: “Tra me e Manuel c’è chi ha remato contro”

Lulù Selassiè scoppia a piangere ripensando all’ex: la sua confessione da Silvia Toffanin

E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E in questa occasione la popolare conduttrice ha chiamato subito in studio la principessa etiope per parlare della sua rottura con Manuel Bortuzzo. Cosa ha detto? La ragazza è subito scoppiata a piangere, non facendo mistero che ci sarebbero state persone che avrebbero ramato contro la loro bellissima storia d’amore:

“Ci sono state situazioni nella nostra relazione…Altre persone non erano a nostro favore…”

L’ospite ha poi smentito il suo ex sul fatto che in tutti i modi le avrebbe fatto capire di volerla lasciare, aggiungendo di aver scoperto questa sua decisione di troncare tutto con quel famoso comunicato stampa: “Stavamo benissimo gli ultimi giorni…Messaggi bellissimi…Non è vero che provava a farmi capire di volermi lasciare…”

Verissimo, l’ospite ne è sicura: “Manuel Bortuzzo è ancora innamorato di me”

Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto a Lulù Selassié se pensa che il suo ex fidanzato provi ancora un sentimento nei suoi confronti. E la ragazza, i cui fan hanno insultato Enrica Bonaccorti, ha subito risposto affermativamente, anche se è certa che lui mai lo ammetterà:

“Se è innamorato? Secondo me si…Non lo dirà mai…Ciò che abbiamo vissuto è forte…Penso che lui provi ancora amore…Io l’ho capito…”

La conduttrice le ha poi fatto presente che lui proprio in quello stesso studio settimana scorsa l’ha accusata di vivere un po’ troppo sui social. E quest’ultima si è fatta una risata, asserendo di essere sempre stata criticata dai suoi fan perchè sarebbe invece tutto il contrario: “Mi fa sorridere questa cosa…Non sono una persona che è molto sui social…Non posto mai…”

Lulù Selassiè rimasta senza parole: “Secondo me la decisione di lasciarmi non è partita da lui”

La conduttrice di Verissimo non ha potuto nascondere tutto il suo stupore nel sentire la sua versione totalmente diversa da quella che ha dato una settimana fa il suo ex Manuel Bortuzzo: “Racconta una realtà diversa…” E la ragazza non ha negato di essere rimasta sorpresa a sua volta nell’ascoltare ciò che ha detto settimana scorsa, cogliendo l’occasione per fare un’insinuazione: “Non posso sapere se qualcuno ha parlato con lui…Cosa potrebbero avergli detto…Secondo me la decisione di lasciarmi non è partita da lui…”