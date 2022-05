Victoria Cabello, nuovo programma dopo il trionfo a Pechino Express? “Al lavoro”

Tv Talk, Victoria Cabello dopo la vittoria nel reality di Sky anticipa: “Pronta per un nuovo programma”

Dopo la vittoria a Pechino Express i Pazzeschi sono stati ospiti della puntata di oggi del talk di Massimo Bernardini e la conduttrice si è raccontata a ruota libera sull’ assenza dalla tv per così tanti anni e soprattutto sui prossimi progetti televisivi. La presentatrice di programmi cult e di successo come Victor Victoria e Quelli che il calcio innanzitutto sul perché ha scelto il reality per il ritorno in tv ha rivelato:

“Tante cose offerte nel periodo successivo alla malattia non mi convincevano ma a un certo punto anche il mio agente era sfinito. Poi io sono sempre stata fan di Pechino, è un programma a cui sono affezionatissima…Aspettavo l’occasione per ritornare con qualcosa che mi piacesse.”

E poi sul futuro ha aggiunto: “Ci sono un po’ di proposte, di cose su cui stiamo lavorando.”

Pechino Express, la vincitrice rivela il rapporto con Costantino Della Gherardesca: “Gli sono riconoscente”

Al momento della proclamazione non solo i vincitori ma anche il conduttore è esploso in lacrime ed oggi a Tv Talk, Victoria Cabello ha voluto rivelare com’è il rapporto con lui e il perché di quella reazione:

“Ci conosciamo da tantissimi anni. Gli sono molto riconoscente. Lui sa quello che ho vissuto in questi anni, per via della malattia, e arrivare in fondo a questo percorso è stato una sorpresa anche per lui, che forse non ci sperava.”

Aggiungendo che se ha deciso di partecipare il merito, oltre che del suo agente e del suo analista è anche del conduttore che l’ha spronata a farlo.

Victoria Cabello e Paride Vitale sulla loro vittoria a Pechino Express: “Non ci credeva nessuno”

“Non eravamo i più sportivi, né i più atletici né i più intelligenti, nessuno avrebbe scommesso sulla nostra vittoria” ha confessato ironico Paride Vitale aggiungendo di aver già preso degli appuntamenti che ha dovuto disdire mentre invece la conduttrice ha aggiunto: “Non credevano in noi neanche i nostri parenti”. Ed invece a battere le coppie più agguerrite come gli #Sciacalli, le #Italia-Brasile e soprattutto le ‘Terminator’ #Mammaefiglia (così ribattezzate dalla stessa Cabello) ed aggiudicarsi la vittoria, sono stati proprio loro.