VIDEO Dritto e Rovescio: “Vaffa…” di Paolo Del Debbio alla giornalista russa

Paolo Del Debbio contro la giornalista russa ieri sera sua ospite: il “vaffa…” detto fuori onda

Incredibile fuori onda ieri sera a Dritto e Rovescio, come in queste ore stanno scrivendo un po’ tutti i siti, tra i quali TvBlog, che utilizziamo come fonte: il conduttore si è lasciato sfuggire un “vaffa…” rivolto ad una giornalista russa in collegamento, rea di essersi lamentata per la presenza di bandiere dell’Ucraina nello studio della trasmissione, agitate dagli spettatori. Va detto, a tal proposito, che Del Debbio è intervenuto per far placare le ‘manifestazioni’ in studio, chiamiamole così, invitando il pubblico a sedersi e non sventolare le bandiere, ma la sua ospite comunque non ha gradito la cosa, innervosendosi per quanto i telespettatori da casa hanno visto.

Chi è la giornalista russa alla quale il conduttore di Dritto e Rovescio ha detto “vaffa…”

Da Blogo apprendiamo che la protagonista dell’imbarazzante episodio è stata Yulia Vityazeva dell’Agenzia Newsfront. “Voi volete solo parlare del fatto che Putin sia un aggressore, con i vostri ospiti che lì in studio sventolano le bandiere ucraine” ha tuonato la giornalista nell’anteprima del programma, alla quale Paolo Del Debbio ha prontamente replicato: “Nel mio studio ci sta chi voglio io, se voglio io. Se lei vuole stare con noi, può starci, altrimenti è libera di andarsene”. Il fattaccio si è verificato pochi minuti dopo: lanciando la pubblicità, Del Debbio era convinto di essere ormai a microfono spento e da casa si è sentito chiaramente un “Ma vaffa…”.

Video della gaffe tra il conduttore del talk di Rete4 e la collega russa

TvBlog sottolinea che il momentaccio è stato tagliato dalla puntata integralmente caricata sul sito di Mediaset infinty al termine della diretta, ma il video del “vaffa” è comunque già finito in rete e circola sui social, ecco il link per vederlo:

Durante la pubblicità dell'#Eurovision mi ritrovo su Rete4 e assisto in diretta al MA VAFANGUL di Del Debbio ⚰️ 😂 #DrittoeRovescio pic.twitter.com/Izz8Gr8Lmx — Sτεʃλno (@ilGerrino92) May 12, 2022

Nonostante il fattaccio, al rientro dalla pubblicità la giornalista ha regolarmente preso parte al talk e non vi sono stati ulteriori screzi con il conduttore di Dritto e Rovescio o con gli altri ospiti, ossia il direttore di ‘Panorama’ e ‘La Verità’ Maurizio Belpietro, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e il senatore di Italia Viva Davide Faraone.