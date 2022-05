Rissa Vittorio Sgarbi – Mughini, Al Bano sotto choc: “Vi spiego cos’è successo”

Rissa al Maurizio Costanzo Show, la testimonianza di Al Bano: “Sono sconvolto”

Stasera andrà in onda una nuova puntata dello storico talk show di Maurizio Costanzo. E in base alle anticipazioni circolate online in queste ultime ore Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini hanno litigato furiosamente. Tra gli ospiti della puntata di stasera c’è anche il cantante di Cellino San Marco, il quale ovviamente ha assistito a tutta la scena. E in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano Il Corriere della sera ha voluto fare chiarezza su tutta questa faccenda. Cosa ha dichiarato? Si è detto sconvolto nel vedere due persone di così grande cultura arrivare a trascendere in quel modo:

“Tutto è nato perché Maurizio Costanzo mi stava intervistando sul tema del buon Putin e ancor prima che potessi rispondere, non richiesto è intervenuto il signor Mughini. È scoppiata una rissa pazzesca, sono abbastanza sconvolto…”

Vittorio Sgarbi e Mughini sono arrivati alle mani: il cantante spiega cos’è successo

Successivamente il giornalista de Il Corriere della sera ha chiesto ad Al Bano di raccontare un po’ le dinamiche di questa rissa scoppiata al Maurizio Costanzo Show (il tutto andrà in onda stasera su Canale 5). E l’artista, che poco tempo fa ha parlato del suo passato complicato, ha subito rivelato che a dare vita allo scontro è stato lo scrittore, che si è alzato dalla sua poltrona e si è diretto verso il politico per attaccarlo:

“È stato Mughini che si è alzato ed è andato verso Sgarbi, Sgarbi a quel punto si è alzato a sua volta, sono volate parolacce e spinte…”

Il cantante ha tenuto a precisare che è stata una scena davvero molto forte e che scioccherà sicuramente anche il pubblico a casa: “Se non tagliano la scena la vedrete in tv: è stato uno scontro Muhammad Ali – Mike Tyson…”

Al Bano non lo nasconde: “Io e Iva Zanicchi abbiamo cercato di fermarli”

Il cantante di Cellino San Marco ha poi rivelato al Corriere della sera di aver tentato di fermare Vittorio Sgarbi e Mughini, anche perchè la situazione è degenerata in pochi secondi:

“Sono intervenuto con Iva Zanicchi, ma siamo intervenuti tutti per sedare questa vicenda anche pericolosa per certi aspetti perché Sgarbi è caduto indietro con la sedia, spinto da Mughini, e un quadro è caduto a 5 centimetri da Sgarbi…”

Il giornalista ha quindi chiesto all’artista se è stato davvero uno scontro fisico. E quest’ultimo ha confermato, asserendo che sono volate anche tantissime parolacce: “E’ stata una scena per niente elegante…”