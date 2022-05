Vladimir Luxuria fa fare brutta figura a Laura Maddaloni: “Mi sei scaduta”

Pomeriggio 5, l’opinionista mette spalle al muro Laura Maddaloni: “Non volevo dirlo”

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata del programma quotidiano di Canale 5. La seconda parte è stata dedicata interamente all’Isola dei Famosi. In studio c’erano Vladimir Luxuria e i coniugi Russo. Come si sa da tempo tra Luxuria e la Maddaloni non corre certo buon sangue. E oggi Barbara d’Urso ha voluto mettere l’una di fronte all’altra. Cosa si sono dette? L’ex naufraga è partita subito in quarta contro l’opinionista, la quale però ha tirato fuori un clamoroso retroscena sul suo conto che certo non ha giocato in suo favore:

“Sai quando mi sei scaduta? Quando, e spero di aver frainteso, ti sei rivolta a Lory Del Santo asserendo ‘con tutto quello che hai passato non hai capito niente’…Cosa intendevi dire?”

E’ noto a tutti che purtroppo Lory Del Santo ha avuto un passato assai difficile, visto che tre dei suoi quattro figli sono venuti a mancare tragicamente.

Vladimir Luxuria nel mirino dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: “Sei in malafede”

Laura Maddaloni non c’è però stata a subire passivamente gli attacchi della popolare opinionista del reality show adventure oggi ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso. Difatti l’ex naufraga ha subito risposto per le rime, dichiarando di credere sia in malafede:

“Lo vedi che sei in malafede? Cosa intendevo? L’ho detto anche a te…Ho solo detto che con tutto quello che ha passato pensavo che non mi giudicasse male…”

A quel punto l’opinionista, che ieri sera ha sgridato Gennaro Auletto, ha subito risposto per le rime alla naufraga, dichiarando di non capire il motivo per cui tirerebbe in ballo sempre il passato delle persone: “Perchè devi tirare fuori il passato? Perchè devi tirare fuori il mio di passato? Perchè?” L’ex concorrente si è però difesa, asserendo che allora non avrebbe dovuto darle della ‘donna aggressiva’.

Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria: accesso faccia a faccia da Barbara d’Urso

Le due ospiti a Pomeriggio 5 hanno continuato a dirsene di santa ragione, tanto che la conduttrice è stata costretta ad intervenire più volte per riportare l’ordine in studio. Tuttavia entrambe non hanno per niente chiarito, anzi. In questa circostanza comunque l’opinionista ha precisato di non avere niente contro la naufraga e suo marito Clemente Russo, asserendo di essersi limitata a giudicare il loro percorso all’Isola dei Famosi: “Tu Laura ti sei comportata male nel reality…”