Gennaro Auletto attaccato da tutti: Vladimir Luxuria lo mette spalle al muro

Isola dei Famosi: il giovane naufrago attaccato da Carmen e Nicolas

In queste ultime ore Gennaro Auletto ha avuto una furiosa discussione con la showgirl. Difatti il modello partenopeo ha attaccato la naufraga perchè lo avrebbe mandato in nomination senza una motivazione valida. E di tutta questa faccenda Ilary Blasi ha voluto parlarne stasera con i diretti interessati. In questa circostanza la donna ha voluto subito chiarire di non avere niente nei suoi confronti, aggiungendo però di non aver affatto gradito alcune cose che ha detto: “Hai detto che io non faccio niente…Non mi giudicare…” E dalla parte della naufraga si è schierato anche l’attore romano:

“Si dà da fare…Noi però abbiamo degli equilibri…Non trovo giusto dire a Carmen che non fa nulla quando non è vero…”

Il giovane modello partenopeo si è però molto lamentato che la naufraga l’abbia mandato in nomination prendendolo in giro: “Hai tirato fuori la storia dello slippino…”

Vladimir Luxuria sgrida Gennaro Auletto: “Devi guarire un tuo grande difetto”

Ha poi preso la parola l’opinionista de L’Isola dei Famosi, la quale ha voluto dirgliene quattro al giovane naufrago, che oggi ha litigato con Carmen Di Pietro. Difatti Vladimir ha tirato le orecchie al ragazzo, asserendo di credere che sia un bel po’ troppo permaloso:

“Tu potresti usare questa esperienza per guarire un tuo grande difetto: la permalosità…Sei troppo permaloso…Devi attenuare questo tuo brutto lato del carattere…”

Il modello ha però fatto spallucce, limitandosi a dire di essere ancora molto giovane e con tutta la vita davanti per imparare a prendere le cose con più leggerezza: “Ho solo 22 anni…Ci può stare di essere permalosi…”

Gennaro Auletto eliminato dalla Palapa: il suo gesto non piace all’opinionista

L’eliminato di stasera dalla Palapa è stato il giovane modello partenopeo, il quale ha perso il televoto contro Luca Daffrè, Roger ed Estefania. Il giovane naufrago è stato poi chiamato dalla conduttrice a dare il classico bacio di Giuda a uno dei concorrenti ancora in gioco (questo suo bacio conterà come una nomination). E il modello ha subito deciso di darlo a Carmen Di Pietro, facendo andare su tutte le furie Vladimir Luxuria: “Mi sembra che la lezione non l’abbia imparata…Non ha imparato nulla…” Nella Playa Sgamadissima riuscirà a mettere in ordine le idee?