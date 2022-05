Vladimir Luxuria, frecciata a Belen Rodriguez: “Grazie a me è diventata…”

Gustavo e Jeremias Rodriguez hanno deluso l’opinionista: “Mi aspettavo la stessa grinta di Belen”

La nota opinionista Vladimir Luxuria ha concesso un’intervista al settimanale Tv Mia, e oltre a parlare del programma di Canale 5 basato sulla sopravvivenza e che vede al timone Ilary Blasi ha lanciato una chiara frecciatina alla conduttrice e showgirl argentina Belen Rodriguez, sottolineando il fatto che è diventata famosa per merito suo: “Nel 2008 sono stata naufraga e se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me, che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi”. Poi la nota 56enne non ha nascosto che non le è piaciuto per niente l’atteggiamento che Gustavo e il figlio Jeremias hanno avuto in Honduras: “Da loro mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare. Che delusione“.

Vladimir Luxuria anticipa: “Con Ilary Blasi e Nicola Savino stiamo preparando un programma nostro”

Vladimir Luxuria che attualmente veste il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, ha fatto un annuncio del tutto inaspettato ai microfoni di Tv Mia. La popolare 56enne ha fatto sapere che lei la conduttrice del reality show basato sulla sopravvivenza e Nicola Savino stanno collaborando anche per un’altra trasmissione:

“Con loro mi trovo talmente in sintonia, che tra una pausa e l’altra stiamo preparando un programma tutto nostro, inventato da noi. L’idea è quella di ricreare le atmosfere di Quelli della notte, il programma del 1985 di Renzo Arbore, che fece la storia della televisione, un palcoscenico surreale, trasgressivo, ironico. Un po’ come me”.

Lory Del Santo elogiata dall’ex naufraga: “Gioca senza mai sminuire nessuno”

L’opinionista poi si è espressa sul seguitissimo reality show che mette a dura prova i concorrenti, e che per il momento come lei stessa ha dichiarato occupa la sua testa e il suo cuore: “Le sfumature dell’Isola le ho vissute tutte, manca solo la conduzione, ma io non voglio prendere il posto di nessuno, perchè Ilary è bravissima. Voglio invece dedicarmi a un programma davvero innovativo, che prenda spunto dalle idee geniali di Renzo Arbore”.

Successivamente l’ex naufraga che ha vinto l’edizione 2008, e che di recente ha lasciato senza parole Clemente Russo, ha fatto sapere per quali concorrenti fa il tifo: “Al primo posto metto Ilona Staller, perchè so cosa significa vivere con il pregiudizio incollato addosso. Poi al secondo Alessandro il figlio di Carmen Di Pietro, una vera rivelazione. Al terzo posto Lory Del Santo perchè gioca senza mai sminuire nessuno“.