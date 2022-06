Al Bano spiazza a Unomattina: “Ho deciso che smetterò di cantare quando…”

Unomattina Estate, il cantante di Cellino San Marco annuncia: “Ecco quando smetterò di esibirmi”

Lunga chiacchierata con Al Bano nella puntata del contenitore estivo del mattino di Rai1 che Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno condotto oggi, lunedì 13 giugno 2022. Intervenendo in collegamento, l’artista ha dichiarato, tra le altre cose:

Smetterò di cantare il giorno in cui non proverò più alcuna emozione.

“Ho ancora tante emozioni, ne ho da vendere, potrei aprire una fabbrica di emozioni, perciò andrò avanti finché Dio lo vorrà” ha aggiunto subito dopo.

“So che Dio vuole che io canti”, la rivelazione del cantante nel programma di Rai1

“Se Dio vorrà continuerò finché potrò, e so che lui lo vuole” ha asserito inoltre Al Bano a Unomattina Estate, dove ha annunciato il suo ritorno a fare concerti in varie parti d’Europa. A prendere la parola è stato, subito dopo, Massimiliano Ossini, che ha ricordato quando, conducendo Linea Verde (dodici anni fa circa), è stato proprio nella sua tenuta in Puglia:

Con la stessa passione che dimostra quando canta, mi ha accompagnato a visitare le sue vigne

ha detto il conduttore, che in studio ha ospitato anche la figlia del cantante, Romina Carrisi (recentemente, lo ricordiamo, è tornato a parlare anche di un’altra delle sue figlie, Ylenia, scomparsa nel 1994). Massimiliano ha chiesto all’artista, subito dopo, se da bambino sognava di fare il cantante o lavorare nella terra: a tale domanda Al Bano ha risposto

Da piccolo odiavo la terra, il mio era un odio che è stato poi la mia fortuna perchè ero così attratto dal mondo della musica e avevo così tanta passione, da aver affrontato tutto con molta determinazione (diventando, appunto, cantante, NDR.).

“Da piccolo avevo capito che la terra era sinonimo di grande lavoro e di grande sudore, perciò la odiavo” ha aggiunto.

Al Bano racconta: “Sapevo che lasciare Cellino San Marco sarebbe stato doloroso”

Ricordando il giorno in cui ha deciso di lasciare la sua terra d’origine per inseguire il successo, il cantante pugliese a Unomattina Estate ha rivelato di aver preparato i genitori per il distacco da un po’ di tempo prima, sottolineando: “Sapevo che sarebbe stato doloroso”. Ha poi svelato che suo padre voleva diventasse contadino come lui, mentre sua mamma sognava per lui un futuro da professionista.