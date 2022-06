Al Bano, confessione sul dramma della figlia Ylenia: “Tsunami esistenziale”

Al Bano torna a parlare del dramma della figlia Ylenia: “Tsunami esistenziale”

Non è necessario essere genitori per immaginare che non ci sia al mondo dolore più grande di quello di perdere un figlio e questo, purtroppo, il cantante di Cellino San Marco lo sa bene. Nel 1994, infatti, la figlia Ylenia è misteriosamente scomparsa da New Orleans in circostanze ancora oggi non del tutto chiare. Ed il cantante, in una lunga intervista concessa al magazine Gente in occasione dei suoi 79 anni, ha fatto un bilancio sulla sua vita fatta di enormi successi e soddisfazioni ma anche di tragedie e battute di arresto. Il cantante ha cuore aperto ha confessato:

“Se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche. Quando è scomparsa mia figlia e quando è finito il mio rapporto con Romina non riuscivo a darmi risposte, vivevo uno tsunami esistenziale.”

Il cantante rivela sulla sua storia con Loredana Lecciso: “Bella e intelligente”

Durante la lunga intervista Al Bano ha confessato che la tragedia che ha colpito tutta la sua famiglia della scomparsa della figlia Ylenia ha cercato di superarla aggrappandosi alla Fede ed ai suoi valori che ha cercato di trasmettere anche agli altri quattro figli Yari, Cristel, Romina, Jasmine e Bibo. Il cantante si è detto un padre ed un nonno orgoglioso. Spazio ha avuto durante l’intervista anche la sua vita sentimentale sempre al centro del gossip con il rapporto con l’ex moglie Romina Power e Loredana Lecciso. E proprio su quest’ultima ha speso delle bellissime parole:

“È bella, intelligente, è la madre dei miei due figli, è attenta e pratica nell’educazione dei figli, in questo siamo allineati.”

Festival di Sanremo 2023, il cantante lancia l’appello ad Amadeus: “Pronto un brano”

Ed oltre alla vita privata il cantante di Cellino San Marco, che di recente ha detto la sua sul palpeggiamento a Blanco, si è sbilanciato anche sulla vita professionale. Nonostante l’età non ha nessuna voglia di fermarsi ed infatti è proiettato nel futuro tanto da lanciare un chiaro appello al conduttore ravennate: “Confesso che sto pensando a Sanremo del prossimo anno, il brano che vorrei proporre è pronto.” Insomma, vedremo Al Bano esibirsi in gara sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio?